Генсек РФС о данных ВЦИОМ: «Не ощущаю падения интереса к футболу. Мы наблюдаем рост телесмотрения и посещаемости, но число равнодушных увеличивается – несостыковка»

В РФС не видят снижения интереса к футболу в России.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%. Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Есть несостыковка – мы наблюдаем рост телесмотрения и посещаемости, но с другой стороны число равнодушных, по данным ВЦИОМа, как будто бы увеличивается. Остается вопрос, что это за категория равнодушных. Может быть, некоторым людям на трибунах было все равно, но они пришли посмотреть на футбол.

Лично я не ощущаю падения интереса к футболу по объективным данным, которые у меня есть», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.