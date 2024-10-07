Генсек РФС о данных ВЦИОМ: «Слово «равнодушный» очень размытое. Встретимся, обсудим детально – у специализированных агентств совершенно другие сведения»

В РФС намерены обсудить с ВЦИОМ данные о снижении интереса к футболу в России.

Согласно последнему проведенному опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Исходя из тех результатов ВЦИОМ, которые успел посмотреть, с 2014 года результаты по данному показателю изменились. Слово «равнодушный» – очень размытое. Есть люди равнодушные к жизни, но они продолжают жить. Изменилась методика – если раньше это было прямое интервью, то сейчас это телефонный разговор.

Мы встретимся с коллегами из ВЦИОМ, детально обсудим то, что они сделали. Мы руководствуемся данными специализированных агентств, которые проводили исследования по заданию УЕФА и иных организаторов каждый год. Там более подробно изучался интерес к футболу в нашем обществе, и данные совершенно другие», – сказал Максим Митрофанов .

Цифра дня: в 5 раз снизилась доля постоянных болельщиков в России