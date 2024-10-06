Алаев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Опрос ВЦИОМ – не главный индикатор. Для меня важнее посещаемость, спонсоры, количество занимающихся»

Александр Алаев прокомментировал данные опроса россиян об их интересе к футболу.

Согласно последнему проведенному опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Я читал опрос ВЦИОМ. Это авторитетная организация. Наверное, 1600 респондентов достаточно, чтобы делать исследование, кто готов 15 минут ответить на вопросы. Но это точно не самый главный индикатор популярности футбола.

Для меня посещаемость, спонсоры, количество занимающихся футболом – важнее», – сказал президент российской Премьер-лиги.