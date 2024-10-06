Олег Иванов о падении интереса к футболу у россиян: «Чувствую. Раньше в Первой лиге по 35 тысяч собирались, был аншлаг. И это у команд с середины таблицы»
Согласно последнему проведенному опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.
Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).
«Честно, чувствую падение интереса у болельщиков к футболу. Начиная с 2006 года я играл в таких городах, как Краснодар, Ростов, Самара. Стадионы «Металлург» или «Кубань» собирали по 35 тысяч человек вне зависимости от матчей.
Как сейчас помню, мы играли в Первой лиге за «Кубань», были две домашние игры против «Машука-КМВ» и «Ангушта» – на стадионе был аншлаг, по 35 тысяч человек собирались. И это у команд, которые шли в середине турнирной таблицы. Я думаю, что тут надо вглубь проблемы смотреть», – сказал полузащитник «Рубина».
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