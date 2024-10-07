Де Хеа о двух отраженных пенальти в матче с «Миланом»: «Хочу сосредоточиться не на них, а на работе команды. Эта победа может стать началом выдающегося сезона «Фиорентины»
Давид Де Хеа прокомментировал победу «Фиорентины» над «Миланом».
В матче 7-го тура Серии А «Фиорентина» победила со счетом 2:1. По ходу встречи Де Хеа отразил два пенальти «Милана» – голкиперу не смогли забить с точки Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам.
«Эта победа имеет решающее значение. Работа, которую мы проделали за последние несколько недель, наконец, начинает приносить свои плоды. Победа над «Миланом» может положить начало выдающемуся сезону.
Это был невероятный вечер. Я хочу сосредоточиться не на [отраженных] пенальти, а на работе всей команды, чтобы дарить болельщикам такие матчи, как этот», – сказал Де Хеа в интервью DAZN.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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