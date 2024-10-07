  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Хеа о двух отраженных пенальти в матче с «Миланом»: «Хочу сосредоточиться не на них, а на работе команды. Эта победа может стать началом выдающегося сезона «Фиорентины»
3

Де Хеа о двух отраженных пенальти в матче с «Миланом»: «Хочу сосредоточиться не на них, а на работе команды. Эта победа может стать началом выдающегося сезона «Фиорентины»

Давид Де Хеа прокомментировал победу «Фиорентины» над «Миланом».

В матче 7-го тура Серии А «Фиорентина» победила со счетом 2:1. По ходу встречи Де Хеа отразил два пенальти «Милана» – голкиперу не смогли забить с точки Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам.

«Эта победа имеет решающее значение. Работа, которую мы проделали за последние несколько недель, наконец, начинает приносить свои плоды. Победа над «Миланом» может положить начало выдающемуся сезону.

Это был невероятный вечер. Я хочу сосредоточиться не на [отраженных] пенальти, а на работе всей команды, чтобы дарить болельщикам такие матчи, как этот», – сказал Де Хеа в интервью DAZN.

«Он все еще монстр». Де Хеа взял два пенальти с «Миланом»!

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoМилан
logoФиорентина
logoсерия А Италия
logoДавид Де Хеа
logoТео Эрнандес
logoТэмми Абрахам
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонсека о Тео и Абрахаме, не забивших с пенальти «Фиорентине»: «Я расстроен, бить должен Пулишич. Такого никогда не должно повториться, я довел это до игроков»
23вчера, 21:59
Руни – лучший игрок «МЮ» в XXI веке по версии Goal. Роналду – 2-й, Видич – 3-й, Скоулз – 5-й, Фердинанд – 6-й, Гиггз – 7-й, Рэшфорд – 15-й
1072 октября, 12:18
Жена Де Хеа опровергла слухи о проблемах пары: «Никакого кризиса нет. Мы живем на расстоянии 14 лет, так как его работа за пределами Испании, а моя – в Мадриде»
84 сентября, 11:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
В Испании создали клуб «Феникс» полностью из мужчин-трансгендеров. Команда проиграла 0:19 в дебютном матче в мужской региональной лиге
1923 минуты назад
Семшов о Слишковиче в «Оренбурге»: «Выбираем второсортных иностранцев, а потом дуем им в одно место. Если Деограсия не играл в футбол, какой он футбольный человек? Таких у нас полстраны»
830 минут назад
Максименко и Литвинов покинули расположение сборной России из-за травм. Тюкавин и Обляков пропустят сбор из-за ОРВИ, у Лунева «перегрузочное состояние»
1240 минут назад
Экс-игрок «Зенита» Проничев о Мбаппе: «Играли в юношеской ЛЧ с «Монако» – вообще его не запомнил. Сане очень сильно смотрелся»
2444 минуты назад
Генсек РФС о данных ВЦИОМ: «Слово «равнодушный» очень размытое. Встретимся, обсудим детально – у специализированных агентств совершенно другие сведения»
1054 минуты назад
«Реал» начал искать замену Карвахалю. Клубу уже предложили более 10 кандидатов, но в Мадриде понимают, что зимой будет сложно подписать нужного игрока (ESPN)
52сегодня, 12:06
Сапата повредил крестообразную связку колена и мениск. Форвард «Торино» травмировался в матче с «Интером» – его уносили с поля на носилках
9сегодня, 12:05
Гершкович о Слишковиче в «Оренбурге»: «Я против, эти тренеры ничего не добились. В России есть Юран, Кобелев, Колыванов, Кирьяков, Тетрадзе, Стукалов – многих специалистов можно назначить»
67сегодня, 11:43
CAS подтвердил сокращение бана Погба с 4 лет до 18 месяцев и отмену штрафа. Суд установил факт нарушения антидопинговых правил, хавбек «Юве» частично признал вину
20сегодня, 11:35
Николсон о критике: «Играю в лучшем клубе России – «Спартаке». Заслужил быть здесь, иначе бы меня не позвали»
13сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
Даса пропустит до 4 недель. У защитника «Динамо» повреждение мышцы бедра
7 минут назад
Россия и Сирия проведут товарищеский матч. Переговоры на завершающей стадии, обсуждается место игры
216 минут назад
Захарова об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Подобные вещи без реакции не останутся. Финляндии надо предпринять шаги для купирования националистических проявлений»
225 минут назад
«Локомотив» подписал соглашения о сотрудничестве с региональными футбольными школами России
449 минут назадФото
Березовский о Сафонове и Акинфееве: «Матвей может дотянуться до мячей, до которых Игорь не смог бы. Он выше ростом, у него длиннее руки и ноги, не было серьезных травм»
658 минут назад
Павлюченко о сборной: «Не вижу смысла собираться без игры. Лучше созвониться, поговорить друг с другом – и все»
4сегодня, 12:09
Семшов об увольнении Илича: «В «Пари НН» некомпетентные руководители, просто смех. Проигрывали 0:6, 2:6 – его никто не трогал. Начал управлять ситуацией – увольняют»
7сегодня, 11:55
КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Динамо» и «Спартака» в матче Кубка России. Удаление Станковича рассматриваться не будет
2сегодня, 11:49
Газзаев о «Динамо» в РПЛ: «Не сбрасывал бы со счетов, не так уж отстает от тройки. Накал борьбы в таблице есть, нет команды, которая бы не проигрывала»
7сегодня, 11:38
«Спартак» о приглашении селебрити на матчи: «За прошлый сезон стадион посетило 200 уникальных гостей. Стараемся охватить все возрастные группы и направления»
9сегодня, 11:29