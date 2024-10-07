Де Хеа о двух отраженных пенальти в матче с «Миланом»: «Хочу сосредоточиться не на них, а на работе команды. Эта победа может стать началом выдающегося сезона «Фиорентины»

Давид Де Хеа прокомментировал победу «Фиорентины» над «Миланом».

В матче 7-го тура Серии А «Фиорентина » победила со счетом 2:1. По ходу встречи Де Хеа отразил два пенальти «Милана » – голкиперу не смогли забить с точки Тео Эрнандес и Тэмми Абрахам .

«Эта победа имеет решающее значение. Работа, которую мы проделали за последние несколько недель, наконец, начинает приносить свои плоды. Победа над «Миланом» может положить начало выдающемуся сезону.

Это был невероятный вечер. Я хочу сосредоточиться не на [отраженных] пенальти, а на работе всей команды, чтобы дарить болельщикам такие матчи, как этот», – сказал Де Хеа в интервью DAZN.

«Он все еще монстр». Де Хеа взял два пенальти с «Миланом»!