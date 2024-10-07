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Фонсека о Тео и Абрахаме, не забивших с пенальти «Фиорентине»: «Я расстроен, бить должен Пулишич. Такого никогда не должно повториться, я довел это до игроков»

Паулу Фонсека огорчен двумя незабитыми пенальти в матче с «Фиорентиной» (1:2).

Удары Тео Эрнандеса и Тэмми Абрахама парировал голкипер Давид Де Хеа.

«Разумеется, я расстроен. Пенальти должен исполнять Кристиан Пулишич.

Такого больше никогда не должно повториться, и я довел это до игроков», – сказал главный тренер «Милана».

Де Хеа отразил пенальти Тео и Абрахама. Защитник «Милана» ранее сфолил в своей штрафной – Кин тоже не забил

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoМилан
logoФиорентина
logoсерия А Италия
logoДавид Де Хеа
logoПаулу Фонсека
logoТео Эрнандес
logoТэмми Абрахам
logoКристиан Пулишич
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