Фонсека о Тео и Абрахаме, не забивших с пенальти «Фиорентине»: «Я расстроен, бить должен Пулишич. Такого никогда не должно повториться, я довел это до игроков»
Паулу Фонсека огорчен двумя незабитыми пенальти в матче с «Фиорентиной» (1:2).
Удары Тео Эрнандеса и Тэмми Абрахама парировал голкипер Давид Де Хеа.
«Разумеется, я расстроен. Пенальти должен исполнять Кристиан Пулишич.
Такого больше никогда не должно повториться, и я довел это до игроков», – сказал главный тренер «Милана».
Де Хеа отразил пенальти Тео и Абрахама. Защитник «Милана» ранее сфолил в своей штрафной – Кин тоже не забил
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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