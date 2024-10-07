«Он все еще монстр». Де Хеа взял два пенальти с «Миланом»!

Зажигает в Италии.

Давид Де Хеа взял два пенальти в матче с «Миланом». Сэйвы значимые: «Фиорентина» выиграла со счетом 2:1 – победный гол на счету Альберта Гудмундссона.

Де Хеа потащил два пенальти. Как это было?

Судья Лука Пайретто поставил три пенальти за матч. Первый – в ворота «Милана» к 22-й минуте, там Тео Эрнандес сфолил в штрафной на Додо. Бить подошел форвард Мойзе Кин – и ударил плохо, сэйв Майка Меньяна.

Дальше «Фиорентина» повела – гол у экс-игрока «Милана» Ясина Адли. А перед перерывом получила обратный пенальти за фол Луки Раньери на Тейани Рейндерсе. Мяч взял Тео, хотел исправиться – и нет, не смог.

Де Хеа потащил удар, угадал угол и шикарно прыгнул.

Уже во втором тайме «Милан» заработал свой второй пенальти: подача с углового, неаккуратная игра Мойзе Кина на Маттео Габбиа. Пайретто указал на точку, но в этот раз пошел не Тео, а Тэмми Абрахам – у него все один гол за клуб, да и тот тоже с пенальти.

Абрахам разбежался – и проиграл Давиду, тот снова прочитал удар. Шикарный сэйв!

Два сэйва Де Хеа так восхитили «Фиорентину», что на 73-й минуте та вырвала три очка – победный у Альберта Гудмундссона. У него интересная история: этим летом он должен был перейти из «Дженоа» в «Интер» или «Ювентус», но попал под уголовные обвинения. Топы решили не рисковать, а исландец теперь забивает за «фиалок».

Хотя перевернул матч именно Давид Де Хеа.

«Он все еще монстр, игрок мирового класса. Мы благодарны Давиду каждый день. Он первоклассный вратарь и образец для подражания», – говорит тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино.

Де Хеа – первый за 9 лет, кто взял два пенальти в лиге

Давид переписывает рекорды.

● Де Хеа – первый вратарь с мая 2016-го, взявший аж два пенальти за матч Серии А. Давид повторил достижение Федерико Маркетти: тогда играл за «Лацио», помог выстоять против «Карпи».

● Теперь в карьере Де Хеа – 14 отраженных пенальти: четыре сэйва за «Атлетико», один за испанскую молодежку, еще семь потащил за 12 лет в «Ман Юнайтед». И вот плюс два – всего за два с половиной месяца в «Фиорентине».

● Причем Давид тоже пропускал с точки за «Фио» – от «Академии Пушкаша» еще в квалификации ЛК.

Всего Де Хеа отразил 13% пенальти за карьеру, совсем не впечатляет. А в Манчестере пропускал 21 раз подряд – с 2016-го по 2021-й.

Может, в Италии его прорвет и в этом аспекте?

А как Де Хеа оказался в «Фиорентине»?

Давид сыграл последний матч за «МЮ» в июне 2023-го – проиграл «Ман Сити» финал Кубка Англии.

Он ушел свободным агентом и надеялся на новый вызов, ждал предложений от больших клубов вне Англии. В услугах Де Хеа никто из топов не заинтересовался, поэтому голкипер удалился из футбола на год и тренировался самостоятельно.

Летом 2024-го 33-летний вратарь приглянулся «Фиорентине», а желание оказалось взаимным: «Как только позвонили из Флоренции, долго не раздумывал».

После подписания контракта испанец намекнул, что не готов сразу играть: «Пожалуй, в первых матчах мне понадобится время, чтобы войти в ритм, но я в футболе много лет, так что просто поставьте меня в ворота».

Давид начал тренироваться с «Фиорентиной» 12 августа. В первом матче сезона против «Пармы» он остался на скамейке, а спустя 5 дней его кинули в старт. Соперники были неприветливы – а ведь Де Хеа целый год страдал от тренировок в одиночестве:

«Целый год я провел в Манчестере, ну а потом вернулся в Мадрид. Хотел остаться на топ-уровне и не останавливался. Тренироваться одному нелегко. Было непросто найти мотивацию, чтобы правильно оценить предложения прошлым летом. Я взял академический отпуск».

Давиду отдых явно удался.

Три пенальти за матч – и все взял кипер «Жироны». Вот такой кураж в Ла Лиге!

Фото: Claudio Giovannini/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Gabriele Maltinti