Руни – лучший игрок «МЮ» в XXI веке по версии Goal. Роналду – 2-й, Видич – 3-й, Скоулз – 5-й, Фердинанд – 6-й, Гиггз – 7-й, Рэшфорд – 15-й
Уэйн Руни признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в XXI веке по версии Goal.
В рейтинг спортивного интернет-портала вошли 25 футболистов, которые играли за манкунианцев с 2000 года. В первую тройку также попали Криштиану Роналду и Неманя Видич.
Весь список выглядит так:
1. Уэйн Руни;
2. Криштиану Роналду;
3. Неманя Видич;
5. Пол Скоулз;
6. Рио Фердинанд;
7. Райан Гиггз;
8. Дэвид Бекхэм;
9. Рой Кин;
10. Патрис Эвра;
11. Майкл Кэррик;
12. Эдвин ван дер Сар;
13. Гари Невилл;
14. Бруну Фернандеш;
15. Маркус Рэшфорд;
16. Нани;
17. Давид Де Хеа;
18. Робин ван Перси;
19. Хавьер Эрнандес;
20. Пак Чжи Сун;
21. Хуан Мата;
22. Димитар Бербатов;
23. Луи Саа;
24. Даррен Флетчер;
25. Антонио Валенсия.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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