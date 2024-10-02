  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руни – лучший игрок «МЮ» в XXI веке по версии Goal. Роналду – 2-й, Видич – 3-й, Скоулз – 5-й, Фердинанд – 6-й, Гиггз – 7-й, Рэшфорд – 15-й
62

Руни – лучший игрок «МЮ» в XXI веке по версии Goal. Роналду – 2-й, Видич – 3-й, Скоулз – 5-й, Фердинанд – 6-й, Гиггз – 7-й, Рэшфорд – 15-й

Уэйн Руни признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в XXI веке по версии Goal.

В рейтинг спортивного интернет-портала вошли 25 футболистов, которые играли за манкунианцев с 2000 года. В первую тройку также попали Криштиану Роналду и Неманя Видич.

Весь список выглядит так:

1. Уэйн Руни;

2. Криштиану Роналду;

3. Неманя Видич;

4. Руд ван Нистелрой;

5. Пол Скоулз;

6. Рио Фердинанд;

7. Райан Гиггз;

8. Дэвид Бекхэм;

9. Рой Кин;

10. Патрис Эвра;

11. Майкл Кэррик;

12. Эдвин ван дер Сар;

13. Гари Невилл;

14. Бруну Фернандеш;

15. Маркус Рэшфорд;

16. Нани;

17. Давид Де Хеа;

18. Робин ван Перси;

19. Хавьер Эрнандес;

20. Пак Чжи Сун;

21. Хуан Мата;

22. Димитар Бербатов;

23. Луи Саа;

24. Даррен Флетчер;

25. Антонио Валенсия.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoЭдвин ван дер Сар
logoГари Невилл
logoПатрис Эвра
logoРио Фердинанд
logoНеманя Видич
logoМайкл Кэррик
logoПол Скоулз
logoРайан Гиггз
logoКриштиану Роналду
logoЛуи Саа
logoУэйн Руни
logoПак Чжи Сун
logoДаррен Флетчер
logoРобин ван Перси
logoДимитар Бербатов
logoНани
logoРой Кин
logoАнтонио Валенсия
logoпремьер-лига Англия
logoДэвид Бекхэм
logoРуд ван Нистелрой
рейтинги
logoХуан Мата
logoДавид Де Хеа
logoХавьер Эрнандес
logoБруну Фернандеш
logoМаркус Рэшфорд
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Газзаев и Булыкин планируют баллотироваться на пост президента РФС (Иван Карпов)
только что
Экс-директор «Барсы» Фрейша о деле Негрейры: «Клуб всегда чувствовал, что к нему относятся менее благосклонно, чем к другим. Ни один президент не осмелился прекратить выплаты»
28 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» Москва против «Спартака», «Зенит» примет «Акрон», «Краснодар» в гостях у «Ахмата», «Ростов» играет с «Химками»
15423 минуты назадLive
Самый молодой автор гола в истории сборной России. Кто это из футболистов РПЛ?
238 минут назадСпецпроект
Тен Хаг о критике: «Нужно уметь справляться с ней и не делать из мухи слона. Когда ты тренируешь «МЮ», о тебе говорят гораздо больше, чем в любом другом клубе»
2145 минут назад
Шченсны перешел в «Барсу». Экс-вратарь «Юве» возобновил карьеру и подписал контракт до лета
6951 минуту назадФото
Мареска о Мудрике: «Все хотят играть в старте, но иногда это невозможно. Мише нужно кое-что улучшить, но мы довольны тем, как он работает»
24сегодня, 12:29
Кроос о завершении карьеры: «Разлука с семьей утомила меня. В теннисе ты сам решаешь, кто будет спать в твоей постели в ночь перед матчем. В командных видах спорта такого не бывает»
33сегодня, 11:59
«Некоторые не тренировались в полную силу – это ограничило прогресс «МЮ». Если бы делали, как Бруну и Далот, было бы легче добиться результатов». Маккарти о команде
15сегодня, 11:31
«Ливерпуль» рассматривает Адейеми как замену Салаху. «Красные» готовы заплатить 50 млн евро за вингера «Боруссии» (Bild)
65сегодня, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
Джикия дебютировал за «Химки» – в матче с «Ростовом» в Кубке России
318 минут назад
«Химки» – «Ростов» – 0:0. Онлайн-трансляция. Джикия, Панченко, Садыгов, Кучаев и Байрамян играют
623 минуты назадLive
«Бенфика» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
57 минут назад
«Динамо» Загреб – «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 12:35
«Шахтер» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
1сегодня, 11:55
«Пьянич будет лучшим футболистом РПЛ и сильнее всех бразильцев «Зенита», когда наберет форму». Башич из «Оренбурга» про хавбека ЦСКА
24сегодня, 11:55
Анри о «ПСЖ»: «Больше нет игрока, который мог выигрывать матчи в одиночку. У них мало что получалось возле штрафной «Арсенала»
8сегодня, 11:46
Гвардиола о Гюндогане: «Матч против «Ньюкасла» – один из худших, что я видел от него за 8-9 лет. Такое случается. Против «Слована» Илкай сыграл на уровне»
3сегодня, 11:45
Мбаппе купил около 10% акций немецкого производителя электроники Loewe. Гендиректор компании Хаблиев заявил, что Килиан помог с разработкой Bluetooth-динамика
10сегодня, 10:57
Данил Круговой: «Если бы Акинфеев позвал нас в баню, мы бы все собрались и пошли. Жду, когда Игорь нас стейками угостит»
8сегодня, 10:40