Руни – лучший игрок «МЮ» в XXI веке по версии Goal. Роналду – 2-й, Видич – 3-й, Скоулз – 5-й, Фердинанд – 6-й, Гиггз – 7-й, Рэшфорд – 15-й

Уэйн Руни признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в XXI веке по версии Goal.

В рейтинг спортивного интернет-портала вошли 25 футболистов, которые играли за манкунианцев с 2000 года. В первую тройку также попали Криштиану Роналду и Неманя Видич.

Весь список выглядит так:

1. Уэйн Руни ;

2. Криштиану Роналду;

3. Неманя Видич ;

4. Руд ван Нистелрой ;

5. Пол Скоулз;

6. Рио Фердинанд;

7. Райан Гиггз;

8. Дэвид Бекхэм ;

9. Рой Кин;

10. Патрис Эвра;

11. Майкл Кэррик;

12. Эдвин ван дер Сар;

13. Гари Невилл;

14. Бруну Фернандеш;

15. Маркус Рэшфорд;

16. Нани;

17. Давид Де Хеа;

18. Робин ван Перси;

19. Хавьер Эрнандес;

20. Пак Чжи Сун;

21. Хуан Мата;

22. Димитар Бербатов;

23. Луи Саа;

24. Даррен Флетчер;

25. Антонио Валенсия.