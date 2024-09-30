Как хорош был Пьянич на пике? Пирло сравнивал его с собой

Выбирайте, какая версия лучше: в опорной или в атаке.

Не представляю, на что Пьянич способен сейчас. Но несколько лет назад, когда его ноги и легкие еще выдерживали интенсивность топ-лиг, лучше не было никого. Джотто четырежды подряд признавали сильнейшим опорником Серии А. Несколько распасовщиков дотягивались до его уровня. Но из реджист – ни один.

В те годы Андреа Пирло говорил: «Пьянич сейчас ближе всех ко мне. Он нашел идеальную для своих качеств роль и прекрасно интерпретирует задачи реджисты. Миралем уникален, дает команде вертикализацию и способен изменить игру, если нужно. Я тоже предпочитал схемы с тремя полузащитниками, чтобы искать свободные зоны».

Параллельно болельщики «Юве» жаловались на Аллегри, который держал творца слишком далеко от атаки. Пьянич прожил две футбольные жизни, и до сих пор спорят, какая удалась лучше.

Первая жизнь Пьянича – ближе к атаке. В «Роме» он становился лучшим ассистентом Серии А

В середине нулевых юношеская сборная Бельгии играла с люксембуржцами. В исходе никто не сомневался; золотое поколение, баловни судьбы, расцелованные богами, должны были расщепить будущих почтальонов.

Пьянич, носивший тогда люксембургскую форму, сразился один против всех. На равных. На каждый мяч, забитый бельгийцами, он отвечал своим – а когда пули закончились, организовал еще один голевым пасом. Матч закончился 5:5. Миралем сделал покер.

Так началась большая карьера Пьянича. «Метц» поднял его в основу, и в первом же сезоне 17-летний босниец заслужил номинацию на лучшего молодого игрока Лиги 1. Летом к нему постучался «Лион». Год адаптации, и Миралем выдал сезон с 11 мячами. Французские журналисты говорили, что в его голах «есть что-то от Месси».

В то время он творил где придется: в полузащите, под нападающими, на краю. В сборной играл инсайда. Никто толком не понимал, где он сильнее. Пьянич не был ни игроком контроля, ни бесперебойной обостряющей машиной. Он повиновался внутреннему чутью, которое диктовало нужный темп в каждом конкретном моменте, и раздавал правильные передачи исключительно по наитию: то взрывал игру неожиданным длинным пасом, то успокаивал поперечными передачами.

«Поэтому меня и называют Пианистом, – говорил босниец, – из-за мягкости, с которой касаюсь мяча, паса, движений. Я забиваю нечасто, но всегда красиво».

Постоянное место ему нашли уже в «Роме». Земан попробовал Пьянича на всех позициях в 4-3-3, кроме центра атаки и обороны: «Неправда, что этот состав мне не подходит. Шалимов и Бароне, как и и Пьянич, отталкивались от техники и отличались от бегунков типа Томмази и Ди Франческо. С Мирой я буду играть по-другому. Но важно найти ему правильную роль». Босниец за руку переводил команду через центральную линию, замыкая треугольники в начале владения, а на чужой половине превращался в автомат, запрограммированный на вертикали – вроде тех, которые пуляют мячи в одиноких бейсболистов на американских площадках. Журналисты прозвали его Джотто за творческие изыски.

В 2013-м Руди Гарсия окончательно определил его в восьмерки – с прикрытием опорника и свободой импровизации. Пьянич раскрылся: «Земан – хороший тренер, но он искал другого игрока. Он хотел, чтобы полузащитники всегда пасовали вперед. А я действую интуитивно. Руди просит меня именно об этом: «Играй, как чувствуешь, потому что ты из тех, кто определяет все. Ты должен играть по-своему». Это совершенно другое. Я не жалуюсь, но при Земане иногда казалось, что лучшее решение – не то, которое он диктовал. Сегодня я играю свободнее».

Пьянич превратился в выдвинутого метронома – передвижной генератор идей, который уравновешивал Тотти и чередовал ритмы. Ческо дал ему новое прозвище: «Миралем – наш Маленький Принц. У него есть все: дриблинг, техника, удар, пас и видение поля». Римляне дважды финишировали за «Юве».

«В детстве я восхищался Зиданом. Из соперников мне нравится Пирло, ему сложно противостоять: он элегантен, всегда делает разницу. Если говорить о современном футболе вообще, больше всего я люблю Хави, – приводил Миралем примеры для подражания. – Они умные. Мне нравятся мыслящие игроки. Всегда заметно, думает футболист или нет. Эти трое видели то, чего не видели остальные».

Пьянич был таким же, пусть и ухудшенной версией. В сезоне-2015/16 он стал лучшим ассистентом Серии А с 12 голевыми (12+13 во всех турнирах). В январе Гарсию уволили, и босниец стал ведущим полузащитником у Спаллетти. Лучано разглядел в нем реджисту; часть второго круга он отыграл опорником, чуть утратив в результативности – иначе наверняка поставил бы рекорд лиги по ассистам за сезон. На тот момент хватало 15.

Сейчас у него около 150 голевых за карьеру и место в четверке лучших действующих ассистентов Серии А. Все конкуренты играли в атаке.

Тем не менее его критиковали. Пьянич играл под настроение, и некоторые объясняли нестабильность неверной позицией. Еще до Спаллетти находились те, кто полагал, что Джотто место в опорной. В Риме их считали еретиками.

Вторая жизнь Пьянича – перед защитой. На нем держался «Ювентус» Аллегри

Летом 2016-го Миралем перебрался на Север и в первом же матче устроил шоу. «Ювентус» размотал «Сассуоло» 3:1. Пьянич, формально поставленный восьмеркой в 3-5-2, во владении занимал левый полуфланг и создавал творческий противовес Дибале. Соперник поплыл от разнообразия и плотности креатива. Туринцы настучали столько моментов, словно за каждый тычок по воротам им обещали крипту. Новичок прямо поучаствовал в восьми – причем забил и чуть-чуть не добрал до дубля.

Зрелище не понравилось всего одному человеку на стадионе. «Матч вполне мог закончиться со счетом 9:3», – констатировал Аллегри после игры. Подразумевалось, что это плохо. Новый матч Пьянич начал в запасе.

В следующие месяцы он поиграл везде: в опорной и под нападающими, полузащитником в 4-4-2 и снова восьмеркой, но в других схемах. И нигде не блистал. В гибком гибриде Аллегри много времени уделялось игре без мяча, а в атаке требовалось смещаться к краям, чтобы добыть численное преимущество. Пьянич, всегда терявшийся под плотным прессингом, цепенел около боковой линии.

В середине сезона Аллегри нащупал нужную формулу. «Ювентус» перешел на 4-2-3-1. Пьянич стал глубинным плеймейкером. «Убежден, что в этой роли он станет одним из лучших в мире», – пояснил тренер.

И он стал. «Ювентус» заиграл в ритме Пьянича. Каждая атака проходила через его ноги. Каждое владение следовало сценарию, написанному в его голове. Он не был проводником идей – он сам был идеей и заодно ее воплощением. Игра поворачивалась туда, куда поворачивался он.

Если Пьянич пропускал матч, туринцы с трудом контролировали игру. Он всегда выбирал правильную позицию, оказывался там, где нужно было команде, создавал безопасный коридор передачи для игрока с мячом и моментально перекрывал сопернику линии выхода после перехода владения. Он стал величайшим послом кальмы. Ключевой деталью Аллегри в обеих фазах. Тренер давал всего одну установку: «Держать команду в тисках». Остальное Миралем делал сам: принимая мяч, полностью преображал атакующий маневр.

«Когда у тренера есть игрок вроде Пьянича, все становится проще. Он единственный, кто напоминает мне Пирло», – говорил Капелло.

Даже Кассано им восхищался: «В Серии А три великих игрока: Буффон, Игуаин и Пьянич».

Больше всего поражало, что он не потерял в остроте. Играя на 20 метров ниже, Пьянич выдавал цифры на уровне лучших творцов планеты – включая Де Брюйне и Месси. Ни Родри, ни Чалханоглу не приблизились к его уровню. Только Пирло творил еще ярче.

Кое в чем Пьянич наверняка силен и сейчас

Представьте сцену: утро, почти еще ночь, страшный шум с улицы, как будто кто-то выламывает дверь в частный дом. Отец просыпается и несется к выходу, прихватив монтировку. Мать бежит в детскую. Но все зря. Грабителей нет. Есть четырехлетний сын, вставший пораньше, чтобы поиграть без присмотра. Это он с пугающей точностью бьет по воображаемым девяткам. Гараж вздрагивает от каждого выстрела.

«Увидев меня, отец понял, что между мной и мячом есть что-то особенное», – вспоминал тот день Пьянич.

Много лет спустя он встретился с Жуниньо Пернамбукано. Для бразильца тот год был последним в «Лионе», для боснийца – первым. На тренировке он шаг за шагом повторял за кумиром. После тренировок оставался, чтобы увидеть удары ветерана, а когда тот заканчивал, начинал сам – пробовал его секреты.

«Жаль, что мы всего год поиграли вместе, – рассуждал Жуниньо. – Его техника впечатляла. Отчетливо помню, что Мира повсюду следовал за мной. Он учился так же упрямо, как и я. Я преподал ему главный урок: «Хочешь реализовать талант и стать мастером штрафных? Все, что тебе нужно – постоянные тренировки, бесконечное повторение одного удара. Ты должен быть неутомим. Когда остальные заканчивают и идут в душ, оставайся на поле и продолжай. У тебя свой путь». Он послушал меня. Пьянич исполняет штрафные в похожем стиле, но меняет технику удара в зависимости от позиции. Он один из лучших в мире».

Первый гол за «Лион» Пьянич забил со штрафного. И уже не остановился. В Серии А он наколотил 16 мячей прямыми ударами.

Только шесть человек в истории лиги забили со штрафных больше – причем некоторые обошли его благодаря количеству, а не качеству.

Всего у Пьянича 25 мячей со штрафных. Только Роналду, Месси и Чалханоглу забили больше. В какой бы форме он ни был после арабской побывки, одно точно: оставьте его перед мячом в нужной точке, и он доставит его в девятку.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Пьянич был лучшим опорником Серии А, но у Сарри потерял стиль, а у Кумана – уверенность

Фото: Gettyimages.ru /Valerio Pennicino, Dino Panato, Marco Luzzani, Paolo Bruno, Denis Doyle