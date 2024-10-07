Алаев о российском футболе: «Зенит» боролся бы за выход в 1/8 финала ЛЧ, да и не только он, сборная была бы конкурентоспособна сейчас. Главное – не бросить весла»
Александр Алаев высказался о конкурентоспособности российской сборной и клубов.
– Мы неизбежно вернемся в европейский футбол.
– Сколько времени допустимо пропустить, чтобы совсем не просесть по уровню?
– Надо делать свою работу. Чемпионат сейчас живой, интересный. Да, тяжело, но клубы привозят классных игроков, растят молодых, вкладывают в молодых, РФС делает ЮФЛ.
Главное – не бросить весла. Надо работать и терпеть. Я вижу, что мы конкурентоспособны. Уверен, что и сборная была бы сейчас конкурентоспособна. «Зенит» бы сейчас боролся за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, да и не только «Зенит». С грандами бороться всем тяжело, а со всеми остальными – можно, – сказал президент РПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости