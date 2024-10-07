Алаев о российском футболе: «Зенит» боролся бы за выход в 1/8 финала ЛЧ, да и не только он, сборная была бы конкурентоспособна сейчас. Главное – не бросить весла»

Александр Алаев высказался о конкурентоспособности российской сборной и клубов.

– Мы неизбежно вернемся в европейский футбол.

– Сколько времени допустимо пропустить, чтобы совсем не просесть по уровню?

– Надо делать свою работу. Чемпионат сейчас живой, интересный. Да, тяжело, но клубы привозят классных игроков, растят молодых, вкладывают в молодых, РФС делает ЮФЛ.

Главное – не бросить весла. Надо работать и терпеть. Я вижу, что мы конкурентоспособны. Уверен, что и сборная была бы сейчас конкурентоспособна. «Зенит » бы сейчас боролся за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, да и не только «Зенит». С грандами бороться всем тяжело, а со всеми остальными – можно, – сказал президент РПЛ .