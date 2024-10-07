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Карраскаль о шансах «Динамо» на титул: «В футболе все возможно. В РПЛ много хороших команд, мы не исключение»

Хорхе Карраскаль высказался о шансах «Динамо» выиграть РПЛ в этом сезоне.

В матче 11-го тура российской Премьер-лиги бело-голубые уступили ЦСКА со счетом 1:2. «Динамо» находится на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидеров на семь очков.

«Очень интенсивная и сложная игра получилась с ЦСКА, потому что это сложный соперник, с ними всегда очень непросто. Было очень много борьбы, опасных моментов с обеих сторон.

Я не праздновал гол в ворота ЦСКА, потому что там я провел много времени, уважаю этот клуб.

Верю в чемпионство «Динамо» в этом сезоне? Это футбол, в нем все возможно. В РПЛ много хороших команд, которые стремятся к высоким целям, мы тоже не исключение.

Поэтому нужно работать и, конечно, занимать самые высокие места», – сказал хавбек «Динамо» Хорхе Карраскаль.

ЦСКА мог уничтожить «Динамо» к 30-й минуте. В чем провал обороны Лички?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoХорхе Карраскаль
ТАСС
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