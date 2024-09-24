Личка о «Динамо»: «Зенит» всегда будет на уровень выше. Этот состав может конкурировать со «Спартаком» и ЦСКА, но был бы рад новым футболистам»
Марцел Личка оценил силу состава «Динамо».
В прошлом туре Мир РПЛ бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (2:2).
«Понятно, что я был бы рад и другим новым футболистам в команде. У нас действительно не все получилось так, как мы хотели. Но нужно работать с той командой, которая есть.
Я уверен, что этот состав может конкурировать с командами уровня «Спартака» и ЦСКА. Понятно, что «Зенит» будет всегда на уровень выше, но и этим составом мы хотим биться.
Сейчас мы остались на четвертом месте, стараемся работать, следующая игра в Махачкале. Уже играли с ними в кубке – честно сказать, будет горячо, будет высокий прессинг, давление на нашу защиту, длинные забросы, у них высокие игроки», – сказал главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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