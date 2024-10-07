Хавбек «Крыльев» Гарре об Осинькине: «Не думаю, что головы футболистов заняты новостями о возможной отставке. Это больше тема для прессы»
Бенхамин Гарре высказался о возможном увольнении Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».
«Не думаю, что головы футболистов заняты новостями о возможной отставке Осинькина. Это больше тема для прессы.
Нам надо фокусироваться на тренировках и работе, улучшать наши результаты. Нам надо выигрывать и набирать очки. В матче с «Локомотивом» (0:1) мы проделали хорошую работу», — сказал полузащитник «Крыльев Советов».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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