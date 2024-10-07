Хавбек «Крыльев» Гарре об Осинькине: «Не думаю, что головы футболистов заняты новостями о возможной отставке. Это больше тема для прессы» 

Бенхамин Гарре высказался о возможном увольнении Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».

«Не думаю, что головы футболистов заняты новостями о возможной отставке Осинькина . Это больше тема для прессы.

Нам надо фокусироваться на тренировках и работе, улучшать наши результаты. Нам надо выигрывать и набирать очки. В матче с «Локомотивом» (0:1) мы проделали хорошую работу», — сказал полузащитник «Крыльев Советов ».

Губернатор Самарской области встретится с игроками и руководством «Крыльев»: «Много эмоций и спекуляций вокруг нашего легендарного клуба. Солдатенков попросил вмешаться в ситуацию»