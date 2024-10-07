Защитник «Крыльев» Солдатенков об Осинькине: «Топ-тренер, ставит интересный футбол. У меня нет объяснений, почему может быть отставка» 

Александр Солдатенков назвал Игоря Осинькина топ-тренером.

Защитник «Крыльев Советов » высказался о тренере самарского клуба на фоне информации о его возможной отставке.

«Я бы не хотел называть Осинькина папой, это в первую очередь тренер, который ставит интересный футбол, на мой взгляд. Это не только мне кажется, болельщики «Крыльев» оценивают эти четыре года, которые Игорь Витальевич работает в клубе. Некоторые люди говорят, что за 15 лет Осинькин ставил один из лучших футболов, которые «Крылья» показывали.

Какое у него самое лучшее качество? То, что он не сваливается на игру «бей вперед – игра придет», а старается играть с любым соперником низом.

У меня нет объяснений, почему может быть отставка Осинькина. Я бы попросил у человека, кто это вкидывает, который отвечает за эту перемену, как раз объяснений. Я бы с ним лично хотел пообщаться. Как я бы его охарактеризовал одним словом? Топ-тренер.

Игнашевич? У меня никакого отношения к нему нет, я с ним не тренировался. Видел его «Балтику», прессингующая, играющая в 5 защитников, в агрессивный футбол», – сказал Солдатенков.

Губернатор Самарской области встретится с игроками и руководством «Крыльев»: «Много эмоций и спекуляций вокруг нашего легендарного клуба. Солдатенков попросил вмешаться в ситуацию»