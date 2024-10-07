Алаев о матче России с легионерами РПЛ: «Если соперника у сборной нет, такой вариант можно предложить» 

Александр Алаев оценил вероятность матча сборной России с легионерами Мир РПЛ.

«Мы много раз обсуждали с партнерами тему проведения матча всех звезд РПЛ. Очень хочется провести All Star Weekend. Но его можно провести только в окно ФИФА. А сборной в эти даты надо играть официальные товарищеские матчи. Даже во Вьетнаме, даже если восемь мячей Кубе набили — играть надо.

Но если РФС будет заранее понимать, что соперника у сборной нет, такой вариант можно предложить. Как и матч сборной со сборной легионеров РПЛ. В таком случае это будет реально», — сказал президент РПЛ .

Октябрьский сбор сборной России состоится. РФС пока не нашел соперника