Алаев о матче России с легионерами РПЛ: «Если соперника у сборной нет, такой вариант можно предложить»
Александр Алаев оценил вероятность матча сборной России с легионерами Мир РПЛ.
«Мы много раз обсуждали с партнерами тему проведения матча всех звезд РПЛ. Очень хочется провести All Star Weekend. Но его можно провести только в окно ФИФА. А сборной в эти даты надо играть официальные товарищеские матчи. Даже во Вьетнаме, даже если восемь мячей Кубе набили — играть надо.
Но если РФС будет заранее понимать, что соперника у сборной нет, такой вариант можно предложить. Как и матч сборной со сборной легионеров РПЛ. В таком случае это будет реально», — сказал президент РПЛ.
Октябрьский сбор сборной России состоится. РФС пока не нашел соперника
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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