Гладилин против игры России с легионерами РПЛ: «Это уже будет не матч, а шоу. Разве кто-то будет стараться победить? Нужны матчи для рейтинга ФИФА»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) лимит на легионеров Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин оценил идею матча сборной России с командой из легионеров Мир РПЛ.

«Я отрицательно отношусь к такой идее. А какой в этом смысл? Это уже будет не футбольный матч, а шоу. Разве кто-то там будет стараться победить? Данная игра в рейтинг ФИФА не войдет, да и такие матчи нужно проводить лишь в случае какой-то определенной даты, как, например, сегодня была встреча «Зенита» и «Кайрата». Она была приурочена к 70-летнему юбилею алматинского клуба.

Сборной нужно играть матчи, которые сейчас могут пойти в зачет рейтинга ФИФА. Даже если не говорить о рейтинге, то это ведь не команда будет, а просто набор футболистов из легионеров чемпионата. Разве в этом будет какой-то спортивный интерес? Нужно играть против сборных, которые соглашаются на это. Это нормально в нынешних реалиях», — сказал экс-игрок «Спартака».

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4 комментария
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О сборной надо забыть. Когда допустят до турниров, тогда и собирать.
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Интересный матч для болельщиков - будет, что посмотреть и обсудить
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В принципе, справедливо – я не знаю, конечно, что там вообще может сейчас у нас войти в рейтинг ФИФА, но инициатива матча "наши против легионеров" могла бы быть осуществлена в абсолютно любое время, и вне изоляции тоже – так что действительно разве что к дате какой-нибудь подобрать еë можно.
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Зачем вообще России рейтинг ФИФА? Какой ч нём смысл? Играть нужно против сильных, главное чтобы людям было интересно и пр носило деньги. Я бы лучше посмотрел матч против легионеров бразильцев аргентинцев , чем против олимпийской сборной Египта или Тайланда
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