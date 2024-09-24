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  • Алаев о возможной игре сборных России и легионеров РПЛ: «Условный Матч звезд – прекрасная идея, но это возможно только в окна ФИФА. Если совместно с РФС к чему-то придем, мы только за»
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Алаев о возможной игре сборных России и легионеров РПЛ: «Условный Матч звезд – прекрасная идея, но это возможно только в окна ФИФА. Если совместно с РФС к чему-то придем, мы только за»

Президент РПЛ не против матча сборной России и сборной легионеров лиги.

«Окна ФИФА, коих пять в течение года, – это прерогатива РФС. Я хочу, чтобы сборная проводила официальные матчи с официальными соперниками, представляющими другие страны.

Если случится так, что мы будем понимать, что какое-то окно по каким-то причинам свободно и есть возможность сыграть матч в ином формате, звезды РПЛ, легионеры или какой-то иной формат, и это принесет пользу клубам и игрокам, а также будет интересно болельщикам, а также мы не будем забывать про коммерцию и то, что РПЛ – это не благотворительная организация, конечно, мы только за.

Условный Матч звезд – это прекрасная идея, но это возможно только в окна ФИФА. Мы залезать на чужую территорию не будем. Если коллеги из РФС скажут и мы совместно к чему-то придем, мы только за. Но я хочу, чтобы сборная играла хоть и товарищеские, но официальные матчи», – сказал Александр Алаев

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoФИФА
logoРФС
logoОрганизация РПЛ
болельщики
товарищеские матчи (сборные)
logoАлександр Алаев
Р-Спорт
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