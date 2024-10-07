Доннарумма о лидерстве «Монако» в Лиге 1: «Ничего страшного, что «ПСЖ» не первый – до конца чемпионата еще далеко, мы прибавим»
Джанлуиджи Доннарумма оценил второе место «ПСЖ» в Лиге 1 после 7 туров.
Вратарь парижан высказался после матча с «Ниццей» (1:1).
«Ничего страшного, что мы не первые – до конца чемпионата еще далеко, и мы прибавим.
Мы совершили много ошибок в первом тайме, но если будем играть так же, как во втором, то добьемся очень хороших результатов», – сказал Доннарумма.
«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 после 7 туров. «ПСЖ» отстает на 2 очка, «Марсель» и «Реймс» – на 3
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости