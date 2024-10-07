Доннарумма о лидерстве «Монако» в Лиге 1: «Ничего страшного, что «ПСЖ» не первый – до конца чемпионата еще далеко, мы прибавим» 

Джанлуиджи Доннарумма оценил второе место «ПСЖ» в Лиге 1 после 7 туров.

Вратарь парижан высказался после матча с «Ниццей» (1:1).

«Ничего страшного, что мы не первые – до конца чемпионата еще далеко, и мы прибавим.

Мы совершили много ошибок в первом тайме, но если будем играть так же, как во втором, то добьемся очень хороших результатов», – сказал Доннарумма .

«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 после 7 туров. «ПСЖ» отстает на 2 очка, «Марсель» и «Реймс» – на 3