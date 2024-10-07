«ПСЖ» впервые пропустил во всех первых 4 гостевых матчах сезона Лиги 1 при катарских владельцах

«ПСЖ» пропустил во всех первых 4 гостевых матчах сезона Лиги 1.

Такое случилось впервые с 2011 года – с момента покупки клуба катарским инвестиционным фондом Qatar Sports Investments.

В воскресенье в 7-м туре парижане сыграли на выезде вничью с «Ниццей» (1:1). Ранее в гостях «ПСЖ » поделил очки с «Реймсом» (1:1), а также обыграл «Лилль» (3:1) и «Гавр» (4:1).

«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 после 7 туров. «ПСЖ» отстает на 2 очка, «Марсель» и «Реймс» – на 3