«ПСЖ» впервые пропустил во всех первых 4 гостевых матчах сезона Лиги 1 при катарских владельцах
«ПСЖ» пропустил во всех первых 4 гостевых матчах сезона Лиги 1.
Такое случилось впервые с 2011 года – с момента покупки клуба катарским инвестиционным фондом Qatar Sports Investments.
В воскресенье в 7-м туре парижане сыграли на выезде вничью с «Ниццей» (1:1). Ранее в гостях «ПСЖ» поделил очки с «Реймсом» (1:1), а также обыграл «Лилль» (3:1) и «Гавр» (4:1).
«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 после 7 туров. «ПСЖ» отстает на 2 очка, «Марсель» и «Реймс» – на 3
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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