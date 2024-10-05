Луис Энрике: «Оставьте Доннарумму в покое и лучше придирайтесь ко мне, чем к нему»

Луис Энрике поддержал вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму.

Напомним, вратарь «ПСЖ» ранее допустил две результативные ошибки в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2).

«Мы должны разобраться в ситуации, прежде чем обвинять того или иного игрока. Единственный, кого можно винить, – это тренер. Люди часто придираются к Доннарумме, так что, пожалуйста, оставьте его в покое и придирайтесь ко мне.

Мы работаем над всеми важными фазами игры. Это не значит, что подобные ситуации не повторятся. Но эта ситуация связана с началом действия, в ней участвует вся команда, а не только вратарь. Нельзя смотреть только на десерт, нужно смотреть на все этапы подготовки», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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