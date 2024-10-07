Доннарумма про 1:1 с «Ниццей»: «Зол из-за очередного пропущенного гола. Критика на меня не действует, готов к ней»
Джанлуиджи Доннарумма высказался после ничьей с «Ниццей» (1:1) в Лиге 1.
«Первый тайм сложился не очень хорошо, мы должны играть лучше. Мы должны прибавить, это крайне важно. Во втором тайме мы играли лучше.
Я очень зол из-за того, что пропустили очередной гол, нам нужно действовать агрессивнее. Критика на меня не действует, я готов к ней», – сказал вратарь «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
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