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Доннарумма про 1:1 с «Ниццей»: «Зол из-за очередного пропущенного гола. Критика на меня не действует, готов к ней» 

Джанлуиджи Доннарумма высказался после ничьей с «Ниццей» (1:1) в Лиге 1.

«Первый тайм сложился не очень хорошо, мы должны играть лучше. Мы должны прибавить, это крайне важно. Во втором тайме мы играли лучше.

Я очень зол из-за того, что пропустили очередной гол, нам нужно действовать агрессивнее. Критика на меня не действует, я готов к ней», – сказал вратарь «ПСЖ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
logoНицца
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoДжанлуиджи Доннарумма
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