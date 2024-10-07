Энрике про 1:1 с «Ниццей»: «Очень плохой первый тайм «ПСЖ», небывалое количество брака. Горжусь реакцией команды после перерыва» 

Луис Энрике оценил ничью «ПСЖ» с «Ниццей» (1:1) в Лиге 1.

– Чем объясните разницу в игре «ПСЖ» в первом и втором таймах?

– Объяснение очень простое – небывалое количество брака у большинства наших игроков. В простых технических действиях, передачах и иных ситуациях, что нам обычно даются легко, мы сделали огромное количество ошибок.

Несмотря на очень плохой первый тайм, я чрезвычайно горжусь духом наших игроков. После перерыва мы сфокусировались на игре и на том, чтобы в нее вернуться. Горжусь реакцией команды во втором тайме, – сказал тренер «ПСЖ ».