Осинькин о возможной отставке из «Крыльев»: «Очень серьезный вброс. Не было разговора с клубом, что мы играем плохо. Если что-то произойдет в понедельник, значит, произойдет»

Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможной отставке из «Крыльев Советов».

Самарский клуб уступил «Локомотиву » в матче 11-го тура Мир РПЛ (0:1).

Ранее появилась информация , что «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером в понедельник.

«Я слышу поддержку трибун. Я умею читать между строк. Фанаты близки к команде, у нас хорошее понимание. Я благодарен болельщикам.

Мы все читаем новости про меня. Это очень серьезный вброс. Я тоже ждал какого-то опровержения. Было от гендиректора. Но, наверное, его должны дать на каком-то другом уровне.

У меня ни разу не было разговора с руководством, где нам бы сказали, что мы играем плохо. Ребят тяжело готовить из-за этой ситуации. Все, что пишут, мы читаем. Если что-то произойдет в понедельник, значит, произойдет. Мы дали ребятам четыре дня выходных», – сказал главный тренер «Крыльев Советов ».

После 11 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.