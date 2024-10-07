Фанаты «Сосьедада» скандировали «Сдохни, Гризманн» и освистывали Серлота. Игроки «Атлетико» ранее выступали за баскский клуб

Фанаты «Реал Сосьедад» освистали Антуана Гризманна и Александра Серлота.

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в матче 8-го тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне.

Во время матча болельщики баскской команды свистели Гризманну каждый раз, когда француз получал мяч. Часть болельщиков скандировала в адрес форварда «Атлетико»: «Сдохни, Гризманн». Также фанаты «Реал Сосьедад » освистывали и оскорбляли Александра Серлота . На экраны стадиона было выведено предупреждение о недопустимости проявлений расизма и нетерпимости, которое болельщики встретили аплодисментами.

Оба игрока «Атлетико » в прошлом выступали за клуб из Сан-Себастьяна – Гризманн перешел из «Сосьедада» в мадридский клуб в 2014 году, а Серлот играл за команду с 2021 по 2023 год на правах аренды.