Фанаты «Сосьедада» скандировали «Сдохни, Гризманн» и освистывали Серлота. Игроки «Атлетико» ранее выступали за баскский клуб
Фанаты «Реал Сосьедад» освистали Антуана Гризманна и Александра Серлота.
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в матче 8-го тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне.
Во время матча болельщики баскской команды свистели Гризманну каждый раз, когда француз получал мяч. Часть болельщиков скандировала в адрес форварда «Атлетико»: «Сдохни, Гризманн». Также фанаты «Реал Сосьедад» освистывали и оскорбляли Александра Серлота. На экраны стадиона было выведено предупреждение о недопустимости проявлений расизма и нетерпимости, которое болельщики встретили аплодисментами.
Оба игрока «Атлетико» в прошлом выступали за клуб из Сан-Себастьяна – Гризманн перешел из «Сосьедада» в мадридский клуб в 2014 году, а Серлот играл за команду с 2021 по 2023 год на правах аренды.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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