«Атлетико» выиграл 1 из 5 последних матчей и на 7 очков отстает от «Барселоны» в Ла Лиге

«Атлетико» не побеждает три матча.

Команда Диего Симеоне разделила очки с «Реал Сосьедад » (1:1) в 9-м туре Ла Лиги и идет на третьем месте, отставая от «Барселоны» на 7 очков.

Начиная с 22 сентября мадридцы одержали только одну победу – над «Сельтой» (1:0) в чемпионате. Также они трижды сыграли вничью и были разгромлены «Бенфикой» (0:4) в Лиге чемпионов.

20 октября «Атлетико » примет «Леганес».