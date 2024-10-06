«Атлетико» выиграл 1 из 5 последних матчей и на 7 очков отстает от «Барселоны» в Ла Лиге
«Атлетико» не побеждает три матча.
Команда Диего Симеоне разделила очки с «Реал Сосьедад» (1:1) в 9-м туре Ла Лиги и идет на третьем месте, отставая от «Барселоны» на 7 очков.
Начиная с 22 сентября мадридцы одержали только одну победу – над «Сельтой» (1:0) в чемпионате. Также они трижды сыграли вничью и были разгромлены «Бенфикой» (0:4) в Лиге чемпионов.
20 октября «Атлетико» примет «Леганес».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости