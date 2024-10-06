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«Атлетико» выиграл 1 из 5 последних матчей и на 7 очков отстает от «Барселоны» в Ла Лиге

«Атлетико» не побеждает три матча.

Команда Диего Симеоне разделила очки с «Реал Сосьедад» (1:1) в 9-м туре Ла Лиги и идет на третьем месте, отставая от «Барселоны» на 7 очков.

Начиная с 22 сентября мадридцы одержали только одну победу – над «Сельтой» (1:0) в чемпионате. Также они трижды сыграли вничью и были разгромлены «Бенфикой» (0:4) в Лиге чемпионов.

20 октября «Атлетико» примет «Леганес».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАтлетико
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoДиего Симеоне
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