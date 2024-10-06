Гризманн пяткой ассистировал Альваресу на 1-й минуте матча с «Сосьедадом». У Антуана 2+4 в 9 играх Ла Лиги, Хулиан – лучший бомбардир «Атлетико» с 3 голами

«Атлетико» красиво открыл счет в матче с «Реал Сосьедадом».

Антуан Гризманн пяткой скинул мяч в штрафной под удар Хулиану Альваресу , и аргентинец вывел «матрасников» вперед на 1-й минуте, точно пробив в дальний угол (1:0, первый тайм).

Для Гризманна это шестое результативное действие в 9 играх текущего сезона Ла Лиги . На счету француза 2 гола и 4 результативные передачи.

Альварес забил третий гол в чемпионате за 9 игр, он лучший бомбардир «Атлетико» в лиге.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.