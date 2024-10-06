«Милан» проиграл 3 из 5 последних матчей
«Милан» потерпел второе поражение подряд.
Команда Паулу Фонсеки сегодня уступила «Фиорентине» (1:2) в 7-м туре Серии А. 1 октября ее обыграл «Байер» (0:1) в Лиге чемпионов.
В последних пяти матчах во всех турнирах у «россонери» две победы и три поражения. 19 октября они встретятся с «Удинезе» в чемпионате Италии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости