«Милан» проиграл 3 из 5 последних матчей

«Милан» потерпел второе поражение подряд.

Команда Паулу Фонсеки сегодня уступила «Фиорентине» (1:2) в 7-м туре Серии А. 1 октября ее обыграл «Байер» (0:1) в Лиге чемпионов.

В последних пяти матчах во всех турнирах у «россонери» две победы и три поражения. 19 октября они встретятся с «Удинезе» в чемпионате Италии.