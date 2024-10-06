Александр Алаев: «Вижу предпосылки для смены чемпиона. Казалось, что «Зенит» – безоговорочный фаворит, но сейчас он один из претендентов»

Александр Алаев отметил высокую конкуренцию в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Я вижу предпосылки для смены чемпиона в этом сезоне. 11 туров. Казалось, что «Зенит » – безоговорочный фаворит, но сейчас он один из [претендентов].

Борьба будет до последнего тура. Везде конкуренция огромная», – сказал президент Мир РПЛ.

После 11 туров в таблице Мир РПЛ лидируют «Краснодар » и «Локомотив », набравшие по 27 очков. «Зенит» идет на 3-м месте с отставанием на 1 очко.