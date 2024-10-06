Александр Алаев: «Вижу предпосылки для смены чемпиона. Казалось, что «Зенит» – безоговорочный фаворит, но сейчас он один из претендентов»
Александр Алаев отметил высокую конкуренцию в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
«Я вижу предпосылки для смены чемпиона в этом сезоне. 11 туров. Казалось, что «Зенит» – безоговорочный фаворит, но сейчас он один из [претендентов].
Борьба будет до последнего тура. Везде конкуренция огромная», – сказал президент Мир РПЛ.
После 11 туров в таблице Мир РПЛ лидируют «Краснодар» и «Локомотив», набравшие по 27 очков. «Зенит» идет на 3-м месте с отставанием на 1 очко.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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