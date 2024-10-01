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Кержаков не считает «Спартак» претендентом на титул: «Зенит», «Краснодар», «Локо» и «Динамо» будут бороться за чемпионство»

Александр Кержаков не включил «Спартак» в число претендентов на титул.

«После десяти туров у трех лидирующих команд больше 20 очков – это на уровне чемпионского графика. Такая плотность говорит о том, что команды выдали очень хорошие победные серии на данном отрезке.

Не говорил бы о нестабильной игре «Зенита», просто, еще раз повторюсь, «Краснодар» и «Локо» очень хороши на данном отрезке.

Не буду оригинален, если скажу, что эти три команды, а также «Динамо» будут бороться за чемпионство», – отметил бывший нападающий сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoЧемпионат.com
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