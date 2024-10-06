«Динамо» не попало в створ ЦСКА в 1-м тайме. У армейцев 5 точных ударов и 1 гол

«Динамо» не нанесло ни одного точного удара в 1-м тайме матча 11-го тура Мир РПЛ.

Команда Марцела Лички пять раз пробила по воротам ЦСКА, однако ни один из них не попал в створ.

У армейцев семь ударов, пять из них были точными. Один оказался результативным – в исполнении Аббосбека Файзуллаева на 17-й минуте.

При этом «Динамо» чаще владело мячом (60%) и подало больше угловых (4 против 1).

«Динамо» – ЦСКА. 0:1 – Файзуллаев забил ударом из-за штрафной! Онлайн-трансляция