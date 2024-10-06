Флик про 3:0 с «Алавесом»: «Барсе» было важно не ошибаться и помнить игру с «Осасуной». Прекрасный 1-й тайм стал фундаментом для победы. Левандовски лучше всех играет в штрафной»
Ханс-Дитер Флик похвалил Роберта Левандовского за хет-трик в ворота «Алавеса».
«Левандовски лучше всех играет в штрафной площади. Для меня он лучший. Я знаю это со времен работы в Мюнхене.
Сегодня мы сказали команде, что крайне важно не допускать ошибок и помнить игру против «Осасуны». Прекрасный первый тайм стал фундаментом для победы.
Мы пока не знаем, что с Ферраном, но там что-то с мышцами. Посмотрим, что завтра покажет обследование. Кунде дали отдохнуть», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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