Флик про 3:0 с «Алавесом»: «Барсе» было важно не ошибаться и помнить игру с «Осасуной». Прекрасный 1-й тайм стал фундаментом для победы. Левандовски лучше всех играет в штрафной»

Ханс-Дитер Флик похвалил Роберта Левандовского за хет-трик в ворота «Алавеса».

«Левандовски лучше всех играет в штрафной площади. Для меня он лучший. Я знаю это со времен работы в Мюнхене.

Сегодня мы сказали команде, что крайне важно не допускать ошибок и помнить игру против «Осасуны». Прекрасный первый тайм стал фундаментом для победы.

Мы пока не знаем, что с Ферраном , но там что-то с мышцами. Посмотрим, что завтра покажет обследование. Кунде дали отдохнуть», – сказал главный тренер «Барселоны».