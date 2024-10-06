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«Барса» впервые за 7 лет и шестой раз в истории набрала 24+ очка после 9 туров. В прошлый раз после такого стали чемпионами

«Барселона» набрала 24 очка в Ла Лиге за 9 туров впервые за 7 лет.

Команда Ханси Флика на выезде разгромила «Алавес» (3:0).

«Барселона» набирала 24 и более очков после первых 9 туров в шести сезонах, и в трех из пяти таких кампаний каталонцы становились чемпионами.

1963/64 – 24 очка (2-е место по итогам чемпионата)

1997/98  – 25 очков (1-е место)

2012/13  – 25 очков (1-е место)

2013/14  – 25 очков (2-е место)

2017/18  – 25 очков (1-е место).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАлавес
logoХанс-Дитер Флик
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