«Барса» впервые за 7 лет и шестой раз в истории набрала 24+ очка после 9 туров. В прошлый раз после такого стали чемпионами
«Барселона» набрала 24 очка в Ла Лиге за 9 туров впервые за 7 лет.
Команда Ханси Флика на выезде разгромила «Алавес» (3:0).
«Барселона» набирала 24 и более очков после первых 9 туров в шести сезонах, и в трех из пяти таких кампаний каталонцы становились чемпионами.
1963/64 – 24 очка (2-е место по итогам чемпионата)
1997/98 – 25 очков (1-е место)
2012/13 – 25 очков (1-е место)
2013/14 – 25 очков (2-е место)
2017/18 – 25 очков (1-е место).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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