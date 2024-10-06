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  • Галактионов про 1:0 с «Крыльями»: «Локо» отдавал инициативу – надо исправлять. Свой момент мы нашли, и великолепно сыграл Лантратов. На таблицу внимания не обращаю – столько матчей впереди»
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Галактионов про 1:0 с «Крыльями»: «Локо» отдавал инициативу – надо исправлять. Свой момент мы нашли, и великолепно сыграл Лантратов. На таблицу внимания не обращаю – столько матчей впереди»

Михаил Галактионов назвал недостатки в игре «Локомотива» с «Крыльями Советов».

– Всем ли довольны сегодня?

– Нет конечно. Понятно, что в каждом матче есть положительные моменты, а есть те, которые надо исправлять, когда мы отдавали инициативу сопернику. У них были моменты забить, но великолепно сыграл Лантратов. Но свой момент мы нашли.

– На ваш взгляд, с чем связаны моменты, когда «Локомотив» отдавал инициативу?

– Мы мяч теряли, но надо отдать должное сопернику. Это хорошая команда, хорошие ребята, рисунок есть. Несмотря на место в таблице, нет соперников легких или сложных. Все могут друг другу доставить неприятности. Был тяжелый матч. Мы довольны, что заработали три очка в нем.

– Объясните замены во втором тайме.

– Нам нужен был обыгрывающий игрок, который создаст остроту. Блестяще Эдгар [Севикян] вышел и создал очень много моментов. Хорошо вышли и Сара (Владислав Сарвели – Спортс”) и Наир Тикнизян, который предголевой пас отдал. Все ребята, которые вышли на замены, добавили и скорости игры, и остроты у ворот соперника.

– Первое место психологически влияет на «Локомотив»?

– Вообще на это не обращаю внимания. Таблица в онлайн‑режиме может меняться от матча к матчу. Мы не так много сыграли. Да, уже есть определенный отрезок, но еще столько матчей впереди. Есть конкретная игра, к которой мы готовимся и стараемся побеждать, – сказал главный тренер «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoИлья Лантратов
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoНаир Тикнизян
logoВладислав Сарвели
logoЭдгар Севикян
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