Ужасный старт «Жироны»: 0 очков в ЛЧ и антирекорд по автоголам

Падение.

2:3 – «Жирона» так глупо влетела «Фейеноорду», что пройти мимо просто нельзя.

Три привоза – три пропущено. «Жирона», что это было?

Матч вышел очень-очень зрелищным.

«Жирона» повела на 19-й минуте, отличился защитник Давид Лопес. Через пять минут – проигрывала 1:2 из-за автогола Янхеля Эрреры и привоза Лопеса. Он подарил мяч Энтони Миламбо, свежий талант «Фейеноорда» не простил.

Следующий эпизод – форвард Боян Миовски не попал с двух метров. А потом травмировался Виктор Цыганков, он покидал поле в слезах.

На 36-й минуте «Жирона» почти привезла еще один: кошмарный пас голкипера Пауло Гассаниги и фол Ивана Мартина. Повезло, что вратарь исправился и взял пенальти Аясе Уэды.

Во втором тайме веселье продолжилось: сначала отменили автогол Давида Ганцко из «Фейе», все из-за офсайда Донни ван де Бека. Уже на 67-й минуте – снова незабитый пенальти: теперь у «Жироны», это подвел Миовски.

На 73-й экс-игрок «МЮ» все-таки заковырял такой важный гол. Не помогло – через пять минут новый привоз, в свои ворота мяч закатил Ладислав Крейчи. Отыграться не смогли – 2:3 и второе поражение подряд в ЛЧ.

Три привоза – три пропущенных мяча. Эх, «Жирона»!

Уже повторили антирекорд по автоголам. За два матча!

Отвратный старт «Жироны» – в пяти фактах:

● Уже после двух туров «Жирона» повторила антирекорд ЛЧ по автоголам за сезон – там пока три. У «Фенербахче» столько же, но за весь розыгрыш в 2007-м.

● «Жирона» не выигрывает шесть матчей подряд – две ничьи и целых четыре поражения: от «Барсы», «ПСЖ», «Валенсии» и теперь «Фейеноорда». 12-е место в Ла Лиге после 8 туров. Тренер Мичел Санчес признает, что не справился с таким жестким графиком.

● Одна из причин – травмы. За два последних матча «Жирона» потеряла троих: Ориоля Ромеу, Дэйли Блинда и Виктора Цыганкова. Только выздоровел Анхель Эррера – и сразу в старт, других вариантов просто нет.

● «Жирона» = постоянное невезение: справедливо проиграли «Барсе», потом приехали к «ПСЖ» – и почти выстояли. Но нет, вратарский ляп Пауло Гассаниги. Уже против «Валенсии» получили два гола после неудачных отскоков. Сейчас – два автогола и снова привозы.

● «Жирона» приучила к голевому потоку, но сейчас плохо реализует моменты. Только девять мячей в Ла Лиге – на уровне «Алавеса» и «Райо Вальекано». А вот по ожидаемым голам – 12 мячей. Страдает реализация из-за потери Артема Довбика.

«Ужасное время. Что нам делать дальше? Я пока не знаю», – переживал тренер Мичел перед стартом сезона из-за ослабления состава.

Не зря.

Фото: East News /LLUIS GENE / AFP