Булыкин о данных ВЦИОМ: «Соцопросы не соответствуют действительности. Как измеряется средняя зарплата? У одного миллион, у другого – 10 тысяч, в среднем они получают по полмиллиона»
Согласно информации ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.
Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).
– Давно считаю все эти социальные опросы и среднестатистические зарплаты информацией, не соответствующей действительности.
Понятно, что футбол смотрит намного больше людей. Даже когда по «Матч ТВ» не показывают Лигу чемпионов, многие находят способ ее посмотреть.
– А про зарплаты, что имеете в виду?
– Как у нас измеряется средняя зарплата? У одного миллион, а у другого – 10 тысяч рублей. А среднестатистически они получают по полмиллиона.
– Сколько в России составляет средняя зарплата, на ваш взгляд?
– Я не знаю. Просто неправильно сравнивать так, как у нас сравнивают, и делать среднестатистические выводы, как делает ВЦИОМ.
– Если убрать из статистики всех олигархов, средняя зарплата будет 20 тысяч?
– Я даже не знаю, какая сейчас средняя зарплата, это в министерстве надо сравнивать. Но если спросить у людей. Средняя зарплата в Москве и других городах будет сильно разниться, – заявил бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин.
Губерниев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Россия – неспортивная страна, не болеет за спорт. Тот, кто будет спорить, либо не понимает, либо врет»
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