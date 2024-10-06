Булыкин о данных ВЦИОМ: «Соцопросы не соответствуют действительности. Как измеряется средняя зарплата? У одного миллион, у другого – 10 тысяч, в среднем они получают по полмиллиона»

Дмитрий Булыкин заявил, что не доверяет опросам ВЦИОМ и данным по зарплате в РФ.

Согласно информации ВЦИОМ , доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

– Давно считаю все эти социальные опросы и среднестатистические зарплаты информацией, не соответствующей действительности.

Понятно, что футбол смотрит намного больше людей. Даже когда по «Матч ТВ» не показывают Лигу чемпионов, многие находят способ ее посмотреть.

– А про зарплаты, что имеете в виду?

– Как у нас измеряется средняя зарплата? У одного миллион, а у другого – 10 тысяч рублей. А среднестатистически они получают по полмиллиона.

– Сколько в России составляет средняя зарплата, на ваш взгляд?

– Я не знаю. Просто неправильно сравнивать так, как у нас сравнивают, и делать среднестатистические выводы, как делает ВЦИОМ.

– Если убрать из статистики всех олигархов, средняя зарплата будет 20 тысяч?

– Я даже не знаю, какая сейчас средняя зарплата, это в министерстве надо сравнивать. Но если спросить у людей. Средняя зарплата в Москве и других городах будет сильно разниться, – заявил бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин .

Губерниев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Россия – неспортивная страна, не болеет за спорт. Тот, кто будет спорить, либо не понимает, либо врет»