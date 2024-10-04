«Карпин сильнее Станковича, у него две команды, у Деяна – одна. Плюс Валерий – свой, он более востребован». Булыкин о тренерах

Дмитрий Булыкин считает, что Валерий Карпин как тренер сильнее Деяна Станковича.

«Спартак» в субботу примет «Ростов» в 11-м туре Мир РПЛ .

«У каждого свои методы. Нужно посмотреть на дистанции. Но давайте так: у Карпина две команды, у Станковича – одна. Поэтому для меня Карпин сильнее будет, чем Станкович.

Плюс это свой, российский специалист. Карпин более востребован», – сказал бывший нападающий сборной России.

Помимо «Ростова » Карпин возглавляет сборную России. Деян Станкович стал тренером «Спартака » летом 2024 года.