«Карпин сильнее Станковича, у него две команды, у Деяна – одна. Плюс Валерий – свой, он более востребован». Булыкин о тренерах
Дмитрий Булыкин считает, что Валерий Карпин как тренер сильнее Деяна Станковича.
«Спартак» в субботу примет «Ростов» в 11-м туре Мир РПЛ.
«У каждого свои методы. Нужно посмотреть на дистанции. Но давайте так: у Карпина две команды, у Станковича – одна. Поэтому для меня Карпин сильнее будет, чем Станкович.
Плюс это свой, российский специалист. Карпин более востребован», – сказал бывший нападающий сборной России.
Помимо «Ростова» Карпин возглавляет сборную России. Деян Станкович стал тренером «Спартака» летом 2024 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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