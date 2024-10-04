«МЮ» еле выжил, топ-серия у «Тоттенхэма», а у ПАОКа – черная, «Челси» хорош, 6:2 сделали чудо-пасом. Главное в 34 (!) матчах ЛЕ и ЛК

Мегадень.

Еврокубковый четверг теперь – безумие. С расширенными форматами за день сыграли 34 матча в Лиге Европы и Лиге конференций, и это еще две игры ЛК вынесли на среду («Рапид» выиграл у «Истанбула», «Витория Гимараэш» – у «Целе»).

Здесь – только самое главное и самое яркое.

Лига Европы

Сначала – самые звучные участники турнира.

«МЮ» проваливался, но спас хотя бы 3:3. Хав «Тоттенхэма» забил пятый матч подряд, «Сосьедад» в кризисе

Как дела у клубов из топ-лиг.

● «Манчестер Юнайтед» страдал в Порту – 3:3 после 2:0 . Трудно было придумать начало лучше: повели в два мяча к 20-й минуте. Маркус Рэшфорд открыл счет, потом отдал ассист на Расмуса Хейлунда – форварды воспользовались ошибками короля пенальти Диогу Кошты. Выглядело так, что Эрик тен Хаг оправдывается за 0:3 от «Тоттенхэма», спасая себя, ведь говорили про дистанцию в два матча как испытательный срок до увольнения.

Ага, не бывает у этого «Юнайтед» так просто. Кто-то удивлен?

«Порту» сравнял еще до перерыва, камбэк запустил бразилец Пепе Акино, а потом включился главный герой. Форвард Саму Омородион сравнял в конце первого тайма, а на пятой минуте второго сделал дубль, ассист у Акино. В концовке красную во втором матче подряд получил Бруну Фернандеш – хотя до этого не удалялся с 2019-го. В АПЛ-то в итоге отмена, фола не было, а тут опасная игра в чужой штрафной, ногой в голову сопернику, очевиднее.

Но вытащил хотя бы ничью супергерой Харри Магуайр. Он мог вообще не сыграть, был травмирован , но на 15 минут выскочил – и в добавленное время сравнял головой. Первый гол в сезоне, суперважный. «Юнайтед» спасся от совсем провала, но не выиграл четвертый матч подряд, до «Тоттенхэма» были 1:1 с «Твенте» в первом еврокубковом туре и 0:0 с «Кристал Пэлас» в АПЛ.

🗓️ У «МЮ» в ЛЕ пока два очка, в третьем туре съездят к «Фенербахче», к Жозе Моуринью – любопытно, не станет ли Тен Хаг к тому моменту таким же бывшим, как Жозе. «Порту», почти отзеркаливший 2:3 от «Буде-Глимт», встретится с «Хоффенхаймом».

● «Тоттенхэм» победил «Ференцварош» (2:1) . Сначала гол венгров-хозяев отменил ВАР из-за офсайда, а вскоре нелепо сыграли защитники «Ференцвароша». После нескольких рикошетов последний, у кого был шанс помешать, даже не видел, что мяч уже во вратарской, а Пап Матар Сарр готов забивать с близкого расстояния – а ведь был буквально в метре.

Победным в итоге стал мяч Бреннана Джонсона на 86-й минуте с паса Джеймса Мэддисона, они как раз вместе вышли на замену за 20 минут до. У Джонсона гол в пятом матче подряд, и все «Тоттенхэм» выиграл. Ответ от форварда сборной Венгрии Бернабаша Варги на 90-й (ассист у экс-краснодарца Кристиана Рамиреса) только сократил отставание. У лондонцев пять побед подряд впервые с марта 2021-го.

🗓️ Конкретно в Лиге Европы две из двух, за третью 24 октября играть с АЗ. «Ференцварош» примет «Ниццу».

● «Сосьедад» проиграл «Андерлехту», хотя вел – 1:2 . Получили гол в подарок, когда защитник потерял мяч в своей штрафной, но бельгийцы ответили двумя мячами еще в первом тайме. Первый – с паса экс-рубиновского Андерса Дрейера, который врывался в РПЛ хет-триком , второй – красивым ударом в девятку от 24-летнего воспитанника Тео Леони. Кризис сан-себастьянцев продолжается, Арсен Захарян все еще лечится и помочь не может.

Игрокам «Андерлехта» в первом тайме пришлось просить своих фанатов успокоиться, потому что бельгийцы умудрились проломить заграждения, чтобы бросать что-то в испанцев – и не через стекло показывать факи. Восьмерых арестовали .

🗓️ «Сосьедад» дальше сыграет с «Маккаби Тель-Авив». «Андерлехт» проверит «Лудогорец».

● «Атлетик» выиграл у АЗ благодаря братьям Уильямсам – у них победный при 2:0 . Нико с левого фланга прострелил, Иньяки ворвался на ближнюю штангу и забил. Укрепил победу Ойан Сансет, добавил после сэйва – протащил и пробил до этого, конечно, Нико Уильямс. У басков теперь четыре очка (в первом туре играли вничью с «Ромой») и домашняя «Славия» в планах, а АЗ с тремя (набрали против «Эльфсборга») поедет к «Тоттенхэму».

● «Рома» проиграла шведскому «Эльфсборгу» – 0:1 в Швеции . Пропустили от ганца Майкла Байду с пенальти в конце первого тайма, во втором попытались додавить свежими основными игроками, которых берегли, но Артем Довбик и Стефан Эль-Шаарави не выделялись, Лоренцо Пеллегрини сначала не попал в угол, потом дал в перекладину, а Пауло Дибала закончил матч желтой на последних секундах. Римляне с одним очком в двух турах теперь примут «Динамо» Киев, «Эльфсборг» с тремя поедет к «Галатасараю».

У ПАОКа черная серия (наши молчат), рижане вытащили ничью с «Галатасараем», у Хайкина сухарь, сделали пять дублей

А вот что еще любопытного в турнире.

● ПАОК проиграл румынскому ФКСБ – 0:1 . Единственный мяч Даниэл Бырлиджа забил на восьмой добавленной к первому тайму. Форвард сборной Румынии в начале этого сезона сменил одну аббревиатуру на другую: перешел в ФКСБ из ЧФР, то есть из «Клужа» в «Стяуа», если выражаться более привычно.

Автор ассиста Дариус Олару получил необычное удаление: схватил мяч рукой, когда упал в единоборстве с Магомедом Оздоевым. В целом-то игроки довольно часто так подгребают мяч себе, обычно без наказаний, но тут судья не простил и дал вторую желтую. Правда, ПАОКу не помогло. У Оздоева был один из лучших моментов, Федор Чалов провел 70 минут скромнее.

Греки проиграли второй матч подряд в ЛЕ и третий вообще – с учетом 0:1 от «Ариса» Шапи. Следующую игру ПАОКа посмотрим в прямом эфире на Спортсе’’ – в воскресенье против «Левадиакоса» . Комментировать будут Эльвин Керимов и Вадим Лукомский вместе.

🗓️ ПАОК в следующем туре встретится с «Викторией Пльзень». «Стяуа» ждет непростой выезд к «Рейнджерс».

● Валентин Кастельянос дублем помог «Лацио» разгромить «Ниццу» (4:1) . У него второй и третий мячи. Были все шансы на хет-трик, он в середине второго тайма заработал пенальти (от 11-метрового не отговорил даже без двух недель 41-летний Данте), но удар отобрал Маттиа Дзакканьи. Ассист 19-летнего таланта Юсуфы Мукоко, который в «Ницце» набирается опыта для «Дортмунда», на Жереми Бога как-то потерялся.

● Дубль Адама Гложека за «Хоффенхайм» принес победу над киевским «Динамо» (2:0) . 22-летний форвард опустился сюда, чтобы взять более заметную роль, чем у него была в чемпионском «Байере» – похоже, что начинает получаться.

● «Лион» разобрал «Рейнджерс» (4:1) благодаря двум дублям. Сначала сделал Александр Ляказетт: 33-летний форвард впервые забил в сезоне, предыдущий гол был на Олимпиаде, там капитанил в сборной Франции (1+1 с США). На старте сезона «Лион» играл в два форварда, но Ляказетт пока не наладил связь с грузинским новичком Жоржем Микаутадзе: оба без забитых в Лиге 1. Сейчас дубль и пас у Малика Фофана из списка юных талантов . В чемпионате «Лион» только 11-й, зато в Лиге Европы хорош: две победы из двух, в первом туре убрали «Олимпиакос» (2:0). Дальше «Бешикташ» – неплохой шанс на 100-процентный результат.

● РФШ из Латвии впечатляюще вытащил ничью у «Галатасарая» – 2:2 . Проигрывали 0:2 к 38-й минуте, пропустили в том числе от Дриса Мертенса, но в начале второго тайма сравняли и закончили с одним очком. Ничью принес гол 21-летнего грузина Лаши Одишария. Гораздо приятнее, чем 1:4 от ФКСБ в первом туре. У РФШ – расшифровывается как Рижская футбольная школа – очень душевный стадион. Трибун только две, а вокруг вот такие деревца.

● «Мидтьюлланд» убрал «Маккаби» в гостях – 2:0 . У израильтян второе поражение подряд, в первом туре были 1:2 от «Браги». Влияет и обстановка: «Маккаби» провел домашний матч в Белграде.

● «Олимпиакос» разгромил «Брагу» за час – 3:0 . Аюб Эль-Кааби впервые забил в ЛЕ, в прошлом сезоне он разорвал Лигу конференций: 11 голов в девяти матчах позволили взять трофей. В первом туре греки уступили «Лиону», дальше сыграют с «Мальме». Испанский тренер греков Хосе Луис Мендилибар вообще-то уже знает, как забирать и этот трофей, доводил даже кризисную «Севилью» в 2023-м.

● «Славия» едва не обыграла «Аякс» – 1:1, но с преимуществом чехов . Бранко ван ден Бомен забил с пенальти, Томаш Хоры ответил во втором тайме с игры. «Славия» с 75-й минуты играла в большинстве (удалился защитник Юри Бас), нанесла целых 20 ударов (против шести у «Аякса»). У обеих команд теперь по четыре очка: «Славия» до этого обыграла «Лудогорец» (2:0), «Аякс» громил «Бешикташ» (4:0).

● «Карабах» проиграл «Мальме» из-за дубля Эрика Бутхейма – 1:2. Имя отзывается болью в Краснодаре: за него отдали 7,5 млн евро зимой 2022-го, но он тут же остановил контракт и уехал. У Бутхейма не получилось в «Салернитане», в феврале 2024-го он перешел в «Мальме» свободным агентом – и сразу почувствовал себя лучше. 11 мячей и 6 голевых в 25 матчах чемпионата Швеции. Теперь помогает и в Лиге Европы.

● «Фенербахче» вытащил ничью с «Твенте» – 1:1 . Жозе Моуринью от поражения спас Душан Тадич, сравнял за 20 минут до конца. Эстетика: Софьян Амрабат выкрутил ассист в штрафную, Тадич аккуратненько подсек над вратарем. У «Твенте» два очка и дальше «Лацио», у «Фенера» – четыре (благодаря победе над «Юнионом»), следом принимать «МЮ».

● «Айнтрахт» без проблем выиграл у «Бешикташа» в гостях – 3:1 . Немцы решили все за три минуты в середине первого тайма. Египтянин Омар Мармуш забил с пенальти, француз Эрик Дина-Эбимбе добавил с игры. А новый форвард «Бешикташа» Чиро Иммобиле следом 11-метровый не реализовал (хотя вообще начал в Турции сильно – забил уже 10 мячей), и «Бешикташ» сник. В концовке получили третий, единственный в ответ – после ошибки вратаря. Турки начали с двух подряд поражений, сделали только хуже после 0:4 от «Аякса» – исправляться в гостях у «Лиона». Франкфуртцы набрали четыре очка, уже обыгрывали «Викторию» – ждут РФШ.

● «Буде-Глимт» Никиты Хайкина сдержал бельгийский «Юнион» – 0:0 . Российский вратарь – снова один из лучших, сделал три сэйва и остался сухим. Никита классно сыграл и против «Порту» в первом туре, несмотря на два пропущенных (3:2), было семь спасений, четыре раза потащил удары из штрафной. Дальше в гости к «Браге».

● У «Виктория Пльзень» с «Лудогорцем» тоже 0:0 . У чехов вторая ничья подряд: в первом туре ЛЕ веселились с «Айнтрахтом» (3:3), теперь намного скучнее.

Лига конференций: «Челси» в эконом-режиме, 6:2 от скромных команд, забил протеже Томаса Мюллера

Тут тоже много любопытного.

● «Челси» даже полуосновой победил «Гент» – 4:2 . У Михаила Мудрика второе результативное действие за пять месяцев: прострелил в штрафную, а Ренату Вейга забил головой. Это первый гол 21-летнего португальца за «Челси», Вейга только приехал в Лондон. Мудрик не так давно ассистировал Педру Нету против скромного «Барроу» (5:0) в Кубке лиги.

Кристофер Нкунку забил седьмой мяч в сезоне и опередил неудержимого Коула Палмера. Француз – лучший бомбардир «Челси», если учитывать все турниры. У Палмера только шесть мячей в АПЛ. Но англичанин добавил еще четыре ассиста, плюс он вообще не заявлен в ЛК. Нкунку мощно положил и отпраздновал гол с фирменным шариком. У «Челси» пять побед подряд: четвертое место в АПЛ и успешный еврокубковый старт – похоже, выздоравливают.

В основе «Гента» вышел сын Эйдура Гудьонсена – и сделал ассист на первый гол команды . Андри 22 года, он играл за молодежки «Реала» и «Барсы», но до основы так и не дорос. Нападающий раскрылся в шведском «Норчепинге», оттуда перешел в датский «Люнгбю», наколотил 13 мячей за сезон и заслужил переход в «Гент». Теперь сыграл против «Челси», где прославился его отец. Гудьонсен-старший провел в Лондоне шесть лет, забивал через себя «Лидсу», Жозе Моуринью называл его «белокурым Марадоной». 19 лет назад Эйдур отмечал титул АПЛ с Андри на «Стэмфорд Бридж» Теперь Гудьонсен-младший оформил ассист на глазах у отца – Эйдур смотрел с трибун.

🗓️ «Челси» дальше сыграет с «Панатинаикосом». «Гент» встретится с «Мольде».

● 6:2 – внезапно самый яркий матч дня выдали «Серкль Брюгге» и «Санкт-Галлен» . Уникальный сюжет, которого никто не ждал от такой афиши.

Шестой гол вообще удивил. Вратарь «Санкт-Галлена» Лоуренс Ати-Зиджи взял мяч в руки после короткой передачи партнера – арбитр посчитал ее заслуживающей наказания, дал свободный внутри штрафной. Бельгийцы разыграли креативно: нападающий Кевин Денкей покатил на Гари Манье, и защитник ударил пяткой – вау!

Денкей вообще стал главным героем: у него хет-трик и две голевых, поучаствовал в пяти голах из шести. Кевину 23 года, он родился в Того, но в раннем возрасте переехал во Францию. В основе «Нима» забивал не так часто (четыре гола в 28 матчах), поэтому поехал в Бельгию – и вот так ярко дебютировал в еврокубках.

«Серкль Брюгге» в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате. Это отличный результат: за многие десятилетия после Второй мировой войны высочайшее место «Серкля» – 4-е в сезоне-2007/08. Команда Мирона Муслича побеждает благодаря дикому прессингу – здесь подробный рассказ впечатленного Артема Денисова .

● «Бетис» проиграл «Легии» – 0:1 . Экс-вратарь «Ливерпуля» Адриан пропустил единственный мяч после подправления польской подачи с фланга. За «Бетис» не играл Джовани Ло Чельсо, забивающий пять матчей подряд. У команды в выходные севильское дерби – вероятно, приоритеты на этой неделе туда. Начало игры пришлось чуть откладывать, потому что варшавские фанаты надымили: обрамили множеством файеров вот такого быка, явно символизирующего гостей из Севильи.

● «Хайденхайм» начал с победы над словенской «Олимпией» – 2:1 . Победный гол в концовке у 18-летнего таланта из «Баварии» Пауля Ваннера, за ним отдельно следит Томас Мюллер.

● «Астана» обыграла «Бачку Тополу» – 1:0 . Единственный гол у литовца Кипраса Кажуколоваса. Ему 23, перед сезоном он приехал из «Жальгириса».

● Минское «Динамо» проиграло «Хартсу» – 1:2 . А ведь на 21-й минуте повели, но вскоре капитан сборной Беларуси Сергей Политевич забил в свои, на 90-й получили от англичанина Яна Данды .

● Армянский «Ноа» стартовал с победы над «Младой-Болеслав» – 2:0 . Главный герой – франко-камерунец Виржиль Пенсон, у него ассист и гол.

● «Копенгаген» внезапно проиграл польской «Ягеллонии» – 1:2. Пропустили рещающий мяч на 90+7. Действующий чемпион Польши, взявший титул впервые в истории, стартовал с сенсации против команды, у которой немалый опыт Лиги чемпионов.

● Норвежский «Мольде» разгромил североирландский «Ларн» – 3:0 . Причем до 51-й минуты были нули, а накидали до крупного под конец.

● Кипрская «Омония» еще крупнее победила исландский «Викингур» – 4:0 . Удивительно, но первый мяч тоже забили на 51-й. Доводили до разгрома тоже под финиш, дубль сделал 23-летний воспитанник клуба Андроникос Какулис.

● «Фиорентина» не сразу, но разобралась с валлийским «Нью-Сэйнтс» – 2:0 . Ждали больше часа, но потом за четыре минуты забили два, второй – у Мойзе Кина.

● «Лугано» разгромил финский ХИК – 3:0 . Судя по xG, наиграли вообще почти на пять голов.

● Кипрский «Пафос» в гостях разобрался с молдавским «Петрокубом» – 4:1 . Причем это камбэк, пропустили первыми, но уже через 11 минут вели. Дубль у Жоау Коррейи, прошлым летом им интересовались в РПЛ , но он уехал на Кипр.

● Ирландский «Шэмрок Роверс» спас ничью с кипрским АПОЭЛ – 1:1 . Сравняли на 90+2, хотя с 50-й минуты играли в меньшинстве.

● Австрийский ЛАСК упустил победу над шведским «Юргорденом» – 2:2 . Вели 2:0 к 56-й минуте, но быстро позволили сравнять.

● Боснийская «Борац Баня-Лука» сыграла вничью с «Панатинаикосом» – 1:1 . Сравнял в начале второго тайма бывший форвард «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович.

Таблица Лиги конференций

«Реал» проиграл «Лиллю», у «Атлетико» 0:4, суперзапасной наказал Нойера, «Юве» выжил после нелепости. Главное в ЛЧ

Фото: eastnews.ru /Luis Vieira, Giannis Papanikos; Gettyimages.ru /David Balogh, Mike Hewitt, Ross MacDonald