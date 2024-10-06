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Посольство РФ в Финляндии об оскорблении игроков с российским паспортом: «Вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии»

В посольстве РФ в Финляндии осудил оскорбление игроков с российским паспортом.

В посольстве Российской Федерации в Финляндии заявили «Матч ТВ», что возмущены расистскими выкриками в адрес футболистов финского «Яро» Сергея Еременко и Сергея Лазарева, имеющих российское гражданство.

Ранее сообщалось, что во время встречи 26‑го тура второго дивизиона Финляндии между «Яро» и ТПС с трибуны гостей раздавались оскорбительные выкрики в адрес Сергея Еременко и Сергея Лазарева, которые имеют российское гражданство.

В конце первого тайма матч приостановили. Директор ТПС Ким Экроос извинился за поведение фанатов своей команды, отметив, что его клуб «придерживается политики абсолютной нетерпимости к расизму».

«С возмущением отфиксировали инцидент в ходе футбольного матча в г. Турку 3 октября, который был остановлен после оскорбительных выкриков на национальной почве в адрес игроков российского происхождения, выступающих за один из финских клубов.

В этой связи вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны. В такой атмосфере усиливаются расистские настроения в целом, и остановка матча из‑за расистских выкриков болельщиков в адрес игроков других национальностей происходит здесь не в первый раз.

Отметили реакцию директора футбольного клуба ТПС, принесшего извинения за поведение болельщиков. Рассчитываем, что спортивные организации смогут принять эффективные дисциплинарные меры в отношении виновных и обеспечат предотвращение подобного рода инцидентов в будущем, – сообщили в посольстве РФ в Финляндии.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Финляндия
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logoТПС
logoД2 Финляндия
Политика
logoСергей Еременко
logoМатч ТВ
Сергей Лазарев
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