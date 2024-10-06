Посольство РФ в Финляндии об оскорблении игроков с российским паспортом: «Вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии»
В посольстве Российской Федерации в Финляндии заявили «Матч ТВ», что возмущены расистскими выкриками в адрес футболистов финского «Яро» Сергея Еременко и Сергея Лазарева, имеющих российское гражданство.
Ранее сообщалось, что во время встречи 26‑го тура второго дивизиона Финляндии между «Яро» и ТПС с трибуны гостей раздавались оскорбительные выкрики в адрес Сергея Еременко и Сергея Лазарева, которые имеют российское гражданство.
В конце первого тайма матч приостановили. Директор ТПС Ким Экроос извинился за поведение фанатов своей команды, отметив, что его клуб «придерживается политики абсолютной нетерпимости к расизму».
«С возмущением отфиксировали инцидент в ходе футбольного матча в г. Турку 3 октября, который был остановлен после оскорбительных выкриков на национальной почве в адрес игроков российского происхождения, выступающих за один из финских клубов.
В этой связи вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны. В такой атмосфере усиливаются расистские настроения в целом, и остановка матча из‑за расистских выкриков болельщиков в адрес игроков других национальностей происходит здесь не в первый раз.
Отметили реакцию директора футбольного клуба ТПС, принесшего извинения за поведение болельщиков. Рассчитываем, что спортивные организации смогут принять эффективные дисциплинарные меры в отношении виновных и обеспечат предотвращение подобного рода инцидентов в будущем, – сообщили в посольстве РФ в Финляндии.
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