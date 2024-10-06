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  • Байрамян про 0:3 со «Спартаком»: «Ростов» не заслужил такой счет, нелепый гол все сломал. Игра была равная, без особых моментов – Карпин не злился, понимал это»
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Байрамян про 0:3 со «Спартаком»: «Ростов» не заслужил такой счет, нелепый гол все сломал. Игра была равная, без особых моментов – Карпин не злился, понимал это»

Хорен Байрамян отреагировал на поражение от «Спартака» в 11-м туре Мир РПЛ.

«Ростов» уступил красно-белым со счетом 0:3.

«Игра была равная, без особых моментов. А потом раз – 0:3. Не знаю, что сказал Карпин в раздевалке, но не знаю, что я бы сказал ребятам на его месте.

Все хотели, старались, но пропустили глупые мячи. Карпин на скамейке не злился, он же понимал, что игра равная. Нелепый гол все сломал. 0:3 мы не заслужили», – заявил полузащитник «Ростова».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoХорен Байрамян
logoЧемпионат.com
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