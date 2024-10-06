Байрамян про 0:3 со «Спартаком»: «Ростов» не заслужил такой счет, нелепый гол все сломал. Игра была равная, без особых моментов – Карпин не злился, понимал это»
Хорен Байрамян отреагировал на поражение от «Спартака» в 11-м туре Мир РПЛ.
«Ростов» уступил красно-белым со счетом 0:3.
«Игра была равная, без особых моментов. А потом раз – 0:3. Не знаю, что сказал Карпин в раздевалке, но не знаю, что я бы сказал ребятам на его месте.
Все хотели, старались, но пропустили глупые мячи. Карпин на скамейке не злился, он же понимал, что игра равная. Нелепый гол все сломал. 0:3 мы не заслужили», – заявил полузащитник «Ростова».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости