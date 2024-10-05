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  • Карпин про ошибку Одоевского: «Третий гол после розыгрыша за полтора года – это много? 30 минут не было никакого толка от прессинга «Спартака», «Ростов» спокойно выходил»
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Карпин про ошибку Одоевского: «Третий гол после розыгрыша за полтора года – это много? 30 минут не было никакого толка от прессинга «Спартака», «Ростов» спокойно выходил»

Валерий Карпин прокомментировал ошибку, приведшую к первому голу «Спартака».

– Не первый мяч пропускаете после розыгрыша.

– Третий за полтора года. Это много?

– Вы не хотели отступить от стиля?

– Тридцать минут хорошо играли, не было никакого толка от прессинга «Спартака», мы спокойно выходили. У нас были заготовки, мы хотели чередовать.

– Зачем играете в пять защитников?

– Когда вы видели это? Где был мяч? Когда мяч на нашей половине, нас пять. Это для прессинга, он хорошо получался, – сказал главный тренер «Ростова».

«Спартак» после ошибки Одоевского забил «Ростову». Глебов не успел выбить мяч после паса вратаря и попал в Умярова

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoДаниил Одоевский
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