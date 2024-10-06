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  • Масалитин о 3:0 «Спартака» с «Ростовом»: «Счет не по игре. До гола у ростовчан были моменты, они смотрелись более качественно, напрягали соперника. Расслабленность стоит им голов»
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Масалитин о 3:0 «Спартака» с «Ростовом»: «Счет не по игре. До гола у ростовчан были моменты, они смотрелись более качественно, напрягали соперника. Расслабленность стоит им голов»

Валерий Масалитин отреагировал на победу «Спартака» над «Ростовом» .

Красно-белые обыграли ростовчан (3:0) в матче 11-го тура Мир РПЛ.

– Не скажу, что игра была легкой. До гола у «Ростова» были моменты, команда смотрелась более качественно, создавала моменты, напрягала «Спартак». «Спартак» же воспользовался ошибкой Глебова и забил необязательный гол.

После отмененного гола игроки «Ростова», наверное, уже расслабились, мысленно были в раздевалке и допустили выход один на один. Счет не по игре. «Ростов» хотел отыграться, пошел большими силами вперед, а «Спартак» проводил контратаки, которые могли привести к разгромному счету. Первый тайм перевернул все с ног на голову: равная игра, но «Ростов» не забивает, а пропускает.

– Что сломалось в игре «Ростова» по сравнению с прошлым сезоном?

– «Ростов» тоже испытывал проблемы до поры до времени. У команды нет квалифицированных игроков, которые могут за счет индивидуальных действий что-то решить, им нужно выходить, полностью отдаваться, и результат придет. Расслабленность стоит ребятам голов.

Может, нужно пересмотреть отношение к защите. Если впереди еще создаются моменты, но не реализовываются, то сзади «Ростов» наказывают практически за каждую ошибку. Может, стоит где-то сыграть попроще, пока же выход из обороны через центр не получается. Валерий Георгиевич – опытный игрок и тренер, и он наверняка должен разобраться в этих ошибках. Сейчас же главное, что страдает результат, его нет, а это будет довлеть над командой и будет тяжело, – сказал бывший игрок «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
Валерий Масалитин
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