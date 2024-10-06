Дьяков о 0:3 «Ростова» со «Спартаком»: «Первый гол все испортил, сколько таких пропустили в прошлом сезоне? Все голы «Спартака» были забиты из ничего, оборона не блистала»

Виталий Дьяков высказался о победе «Спартака» над «Ростовом» в 11-м туре Мир РПЛ.

Игра прошла в Москве на «Лукойл Арене» и завершилась со счетом 3:0. Голами отметились полузащитник Наиль Умяров и нападающий Шамар Николсон , сделавший дубль.

«Первый гол все испортил. Сколько таких мячей в прошлом сезоне пропустил «Ростов»? Когда Песьяков пытался разыгрывать, шла потеря, либо накрывали защитника или полузащитника. Понимаю, что хочется быть на контроле, хочется разыгрывать, но не всегда нужно отдавать вратарю передачу, когда игрок соперника «висит» на спине твоего игрока.

Что касается второго и третьего мяча – оборона «Ростова» играет высоко, Литвинова никто не напрягает, он забрасывает на выход один на один. Барко отдал Николсону, выведя его один на один.

Оборона «Ростова» не блистала. Хотя в первом тайме счет и был 0:3, «Ростов» неплохо начал, изменив схему. Первые 10-15 минут «Спартак» привыкал, все мячи забил без особых моментов, голы были забиты из ничего. Во втором тайме «Спартак » доигрывал на контратаках», – сказал бывший футболист «Ростова ».