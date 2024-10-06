Генсек РФС о словах Дзюбы, что тот может сыграть за сборную России нетрезвым: «Он лукавит – не сможет. Такие нагрузки не получится перенести в нетрезвом состоянии»
Генсек РФС отреагировал на слова Артема Дзюбы про сборную России.
Форвард «Акрона» ранее заявил, что мог бы выйти играть за сборную России против Вьетнама, Кубы и других подобных команд даже нетрезвым.
«Я таких слов, честно говоря, не слышал. Но думаю, что Дзюба в нетрезвом состоянии выйти играть не сможет. Во-первых, он не пройдет медицинский контроль. Его врачи не допустят даже к тренировочному процессу, тем более к игре.
Во-вторых, он лукавит – не сможет. Такие нагрузки не получится перенести в нетрезвом состоянии, – сказал Максим Митрофанов.
Дзюба о сборной России: «Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко!»
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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