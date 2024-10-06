Генсек РФС о словах Дзюбы, что тот может сыграть за сборную России нетрезвым: «Он лукавит – не сможет. Такие нагрузки не получится перенести в нетрезвом состоянии» 

Генсек РФС отреагировал на слова Артема Дзюбы про сборную России.

Форвард «Акрона» ранее заявил, что мог бы выйти играть за сборную России против Вьетнама, Кубы и других подобных команд даже нетрезвым.

«Я таких слов, честно говоря, не слышал. Но думаю, что Дзюба в нетрезвом состоянии выйти играть не сможет. Во-первых, он не пройдет медицинский контроль. Его врачи не допустят даже к тренировочному процессу, тем более к игре.

Во-вторых, он лукавит – не сможет. Такие нагрузки не получится перенести в нетрезвом состоянии, – сказал Максим Митрофанов.

Дзюба о сборной России: «Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко!»