  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генсек РФС о словах Дзюбы, что тот может сыграть за сборную России нетрезвым: «Он лукавит – не сможет. Такие нагрузки не получится перенести в нетрезвом состоянии» 
4

Генсек РФС о словах Дзюбы, что тот может сыграть за сборную России нетрезвым: «Он лукавит – не сможет. Такие нагрузки не получится перенести в нетрезвом состоянии» 

Генсек РФС отреагировал на слова Артема Дзюбы про сборную России.

Форвард «Акрона» ранее заявил, что мог бы выйти играть за сборную России против Вьетнама, Кубы и других подобных команд даже нетрезвым.

«Я таких слов, честно говоря, не слышал. Но думаю, что Дзюба в нетрезвом состоянии выйти играть не сможет. Во-первых, он не пройдет медицинский контроль. Его врачи не допустят даже к тренировочному процессу, тем более к игре.

Во-вторых, он лукавит – не сможет. Такие нагрузки не получится перенести в нетрезвом состоянии, – сказал Максим Митрофанов.

Дзюба о сборной России: «Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко!» 

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
logoАртем Дзюба
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба о том, что Карпин «кармически не простил» ему уход из «Спартака» в «Зенит»: «Простите меня. Не обижайтесь»
53вчера, 11:32
Цифра дня: в 5 раз снизилась доля постоянных болельщиков в России
18430 сентября, 17:40
Только 17% россиян смогли назвать интересного им действующего российского футболиста. Дзюбу упомянули 6%, Акинфеева – 3%, Аршавина – 2%, Яшина – 1% (ВЦИОМ)
8730 сентября, 09:48
Юран о словах Дзюбы про обиду на Карпина: «Нельзя как пацан держать в себе это, все‑таки взрослый человек. Надо уважительней себя вести, так как Валерий Георгиевич старше»
1729 сентября, 20:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» упустил победу над «Кальяри», «Лацио» – «Эмполи», «Милан» в гостях у «Фиорентины»
8118 минут назадLive
«Ювентус» сыграл вничью с «Кальяри» – 1:1. Влахович забил с пенальти, Марин сравнял с точки на 88-й, Консейсау удалили за симуляцию
6319 минут назад
«Ювентус» впервые пропустил в Серии А – в 7-м туре против «Кальяри» с пенальти после ВАР
221 минуту назад
«Реал» впервые за 6 лет может купить игроков зимой. Клуб ищет центрального и правого защитников (Marca)
2126 минут назад
Йован Танасиевич: «Станкович и Абаскаль – это разные уровни. Деян уже становился чемпионом с «Ференцварошем»
1031 минуту назад
Чемпионат Испании. «Жирона» – «Атлетик», «Барселона» в гостях у «Алавеса», «Атлетико» против «Сосьедада»
36946 минут назадLive
Празднуйте победы в стиле Бэйла! Ловите сердца и уклоняйтесь от неприятностей
49 минут назадСпецпроект
«Реал» продлил с Карвахалем контракт до 2026 года. Защитник выбыл на 8-10 месяцев
56сегодня, 11:32
Слишкович будет зарабатывать в «Оренбурге» 2,5 млн рублей в месяц в первый год, 3 млн – во второй, если клуб останется в РПЛ. Тренера хотел «Пари НН» и предлагал 4 млн в год (Иван Карпов)
24сегодня, 11:18
Чемпионат России. «Локо» примет «Крылья», «Краснодар» сыграет с «Химками», «Динамо» Москва против ЦСКА, «Факел» встречается с «Динамо» Махачкала
988сегодня, 11:02Live
Ко всем новостям
Последние новости
Макларен о тен Хаге: «В прошлом сезоне «МЮ» проиграл «Пэласу» 0:4, и я думал, что это конец. Но затем мы выиграли следующие 4 игры и Кубок Англии»
1 минуту назад
Байрамян про 0:3 со «Спартаком»: «Ростов» не заслужил такой счет, нелепый гол все сломал. Игра была равная, без особых моментов – Карпин не злился, понимал это»
4 минуты назад
«Ювентус» ни разу не проиграл в сезоне Серии А – 4 ничьих и 3 победы
5 минут назад
«Локомотив» – «Крылья Советов». Батраков, Пиняев и Сергеев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
1212 минут назад
Консейсау был удален в матче с «Кальяри». Вингер «Юве» получил вторую желтую за симуляцию
316 минут назад
«Факел» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Агаларов забил. Онлайн-трансляция
1425 минут назадLive
Хавертц не сыграет за Германию в октябре из-за проблем с коленом. Вместо него вызван Буркардт из «Майнца»
327 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Айнтрахта», «Хайденхайм» – «РБ Лейпциг», «Штутгарт» принимает «Хоффенхайм»
2735 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Ниццы», «Гавр» Кузяева против «Бреста», «Лион» принимает «Нант»
1435 минут назад
«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед». Эванс, Магуайр, Бруну, Рэшфорд и Хейлунд в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
1939 минут назад