Экс-игрок «Реала» Альфонсо: «Мне не нравится образ Винисиуса на поле – это не идет на пользу ни ему, ни клубу. Я бы продал его и подписал лучшего центрфорварда мира»

Экс-игрок «Реала» считает, что клуб должен продать Винисиуса Жуниора.

«Меня не убеждает Винисиус. Некоторые люди могут критиковать меня, но... Я бы продал его и подписал центральнго нападающего. Я думаю, что «Реалу » абсолютно необходим центральный нападающий.

Мне не нравится образ Винисиуса на поле. Это не идет на пользу ни ему, ни «Реалу»... Мне очень жаль, но я бы продал его, чтобы подписать лучшего центрального нападающего мира. С точки зрения забитых голов это Холанд », – сказал экс-форвард «Реала» Альфонсо .

Винисиус извинился перед одноклубниками перед первой тренировкой после класико. Тренеров «Реала» на встрече не было

Винисиус извинился за реакцию на замену в класико: «Иногда страсть берет верх, я всегда хочу побеждать и помогать команде. Мой дух соперничества рождается из любви к «Реалу»