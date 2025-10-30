17-летний форвард «МЮ» Ибрагимов сменил спортивное гражданство Великобритании на российское. У уроженца Дагестана 2 матча за Англию U16 (Sport Baza)
17-летний нападающий выступает за «Манчестер Юнайтед». До этого его вызвали в национальную команду Англии до 16 лет, за которую он провел два матча. Теперь же Амир сможет играть за национальные команды России.
По данным Sport Baza, изменения уже зарегистрированы в системе ФИФА, где в качестве основного у игрока теперь указано гражданство РФ вместо гражданства Великобритании.
Ибрагимов – уроженец Дагестана. В 2019-м году он вместе с семьей переехал из Буйнакска в Англию, где сначала попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перешел в «МЮ».
За молодежные команды клуба форвард сыграл 49 матчей, в которых забил 13 голов. В апреле он подписал профессиональный контракт с манкунианцами. Футболист уже также привлекался к тренировкам с основной командой.
Амир Ибрагимов – звезда академии «МЮ» из Дагестана. Что о нем известно?