  17-летний форвард «МЮ» Ибрагимов сменил спортивное гражданство Великобритании на российское. У уроженца Дагестана 2 матча за Англию U16 (Sport Baza)
17-летний форвард «МЮ» Ибрагимов сменил спортивное гражданство Великобритании на российское. У уроженца Дагестана 2 матча за Англию U16 (Sport Baza)

Амир Ибрагимов изменил спортивное гражданство Великобритании на российское.

17-летний нападающий выступает за «Манчестер Юнайтед». До этого его вызвали в национальную команду Англии до 16 лет, за которую он провел два матча. Теперь же Амир сможет играть за национальные команды России.

По данным Sport Baza, изменения уже зарегистрированы в системе ФИФА, где в качестве основного у игрока теперь указано гражданство РФ вместо гражданства Великобритании.

Ибрагимов – уроженец Дагестана. В 2019-м году он вместе с семьей переехал из Буйнакска в Англию, где сначала попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перешел в «МЮ».

За молодежные команды клуба форвард сыграл 49 матчей, в которых забил 13 голов. В апреле он подписал профессиональный контракт с манкунианцами. Футболист уже также привлекался к тренировкам с основной командой.

Амир Ибрагимов – звезда академии «МЮ» из Дагестана. Что о нем известно?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Sport Baza
