Экс-вратарь «Знамени Труда» Заборовский о попадании молнии: «Крестик меня спас, поглотил удар. Один из ожогов был в его форме. Цепочка расплавилась, а крестик хранится в святой воде»
В 2020 году в Ивана Заборовского попала молния во время тренировки.
– Разряд попал в цепочку с крестиком на шее. Как ты об этом узнал?
– Первое, что мне сказали: «В тебя попала молния». Смотрю на тело, на нем – все черное, в ожогах. Один из них – в форме крестика.
Заинтересовался: «Откуда это?» Мне ответили: «Молния угодила в цепочку». Она расплавилась, а крестик хранится дома в святой воде.
– Крестик тебе реально, без метафор, помог в момент удара?
– Крестик меня и спас! Поглотил удар молнии. На стадионе много металла: ворота, вышки, ограждения. Ребята бегали с кольцами и крестиками. Их было 50 человек – но почему попало именно в меня?
– Ты говорил о религиозном аспекте произошедшего с тобой. В Бога верил и прежде?
– Всю жизнь. Меня крестили, купили крестик, который я не снимал. Поцеловать крестик перед матчем, перекреститься – стандартные вещи. К тому же у бабушки и папы стоят иконы – дома под них выделена отдельная полочка. Бабуля всегда говорила: «Бог тебе в помощь. Все будет хорошо», – сказал экс-игрок «Знамени Труда», выступающий за медиафутбольный «Титан».