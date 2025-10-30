Экс-вратарь «Знамени Труда» Заборовский о попадании молнии: «Крестик меня спас, поглотил удар. Один из ожогов был в его форме. Цепочка расплавилась, а крестик хранится в святой воде»

Экс-вратарь «Знамени Труда» рассказал, что его спас крестик при ударе молнии.

В 2020 году в Ивана Заборовского попала молния во время тренировки.

– Разряд попал в цепочку с крестиком на шее. Как ты об этом узнал?

– Первое, что мне сказали: «В тебя попала молния». Смотрю на тело, на нем – все черное, в ожогах. Один из них – в форме крестика.

Заинтересовался: «Откуда это?» Мне ответили: «Молния угодила в цепочку». Она расплавилась, а крестик хранится дома в святой воде.

– Крестик тебе реально, без метафор, помог в момент удара?

– Крестик меня и спас! Поглотил удар молнии. На стадионе много металла: ворота, вышки, ограждения. Ребята бегали с кольцами и крестиками. Их было 50 человек – но почему попало именно в меня?

– Ты говорил о религиозном аспекте произошедшего с тобой. В Бога верил и прежде?

– Всю жизнь. Меня крестили, купили крестик, который я не снимал. Поцеловать крестик перед матчем, перекреститься – стандартные вещи. К тому же у бабушки и папы стоят иконы – дома под них выделена отдельная полочка. Бабуля всегда говорила: «Бог тебе в помощь. Все будет хорошо», – сказал экс-игрок «Знамени Труда», выступающий за медиафутбольный «Титан ».