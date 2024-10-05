Мотта о сокращении бана Погба за допинг: «Ювентус» решит, что с ним делать. Он был отличным футболистом, но давно не играл»
Тиаго Мотта высказался о сокращении дисквалификации за допинг Поля Погба.
«Клуб решит, что делать с Погба. Он был отличным футболистом, но давно не играл. Я сосредоточен только на настоящем», – сказал тренер «Ювентуса».
20 августа 2023 года француз сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила первоначальный результат.
Ранее стало известно, что Погба успешно обжаловал в Спортивном арбитражном суде изначальное решение о дисквалификации на 4 года. Срок отстранения сокращен до 18 месяцев.
Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?
Опубликовано: Sports
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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