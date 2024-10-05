Вратарь «Оренбурга» Москвичев о пенальти: «Ерохин стал падать еще до контакта. Ничего не было, мне кажется. «Зенит» должен играть увереннее»

Богдан Москвичев считает, что фола на Александре Ерохине не было.

«Оренбург» уступил на выезде «Зениту » (0:1) в 11-м туре Мир РПЛ .

На 56-й минуте капитан гостей Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину Александра Ерохина . Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра видеоповтора рефери изменил решение и назначил 11-метровый, который реализовал Густаво Мантуан.

– Эпизод в штрафной. Это пенальти?

– По моему мнению, это не пенальти. Я увидел, что Саша [Ерохин] стал падать еще до контакта. Мне кажется, ничего не было.

– Обидно, что такой пенальти решил исход матча?

– Да, безусловно. Думаю, «Зенит» должен играть увереннее.

– На днях «Оренбург» уволил главного тренера. Что изменилось?

– Стали более раскрепощенно играть.

– Ожидаемо было увольнение Деограсии?

– Вы подозревали, раз не было результата? Наверное, вы сами ответили на этот вопрос. 15 матчей уже без побед.

– Не задумывались вернуться в «Зенит»?

– Еще больше половины сезона аренды осталось, – сказал вратарь «Оренбурга », арендованный у «Зенита».