Вратарь «Оренбурга» Москвичев о пенальти: «Ерохин стал падать еще до контакта. Ничего не было, мне кажется. «Зенит» должен играть увереннее»
«Оренбург» уступил на выезде «Зениту» (0:1) в 11-м туре Мир РПЛ.
На 56-й минуте капитан гостей Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину Александра Ерохина. Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра видеоповтора рефери изменил решение и назначил 11-метровый, который реализовал Густаво Мантуан.
– Эпизод в штрафной. Это пенальти?
– По моему мнению, это не пенальти. Я увидел, что Саша [Ерохин] стал падать еще до контакта. Мне кажется, ничего не было.
– Обидно, что такой пенальти решил исход матча?
– Да, безусловно. Думаю, «Зенит» должен играть увереннее.
– На днях «Оренбург» уволил главного тренера. Что изменилось?
– Стали более раскрепощенно играть.
– Ожидаемо было увольнение Деограсии?
– Вы подозревали, раз не было результата? Наверное, вы сами ответили на этот вопрос. 15 матчей уже без побед.
– Не задумывались вернуться в «Зенит»?
– Еще больше половины сезона аренды осталось, – сказал вратарь «Оренбурга», арендованный у «Зенита».
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