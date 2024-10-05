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  • Вратарь «Оренбурга» Москвичев о пенальти: «Ерохин стал падать еще до контакта. Ничего не было, мне кажется. «Зенит» должен играть увереннее»
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Вратарь «Оренбурга» Москвичев о пенальти: «Ерохин стал падать еще до контакта. Ничего не было, мне кажется. «Зенит» должен играть увереннее»

Богдан Москвичев считает, что фола на Александре Ерохине не было.

«Оренбург» уступил на выезде «Зениту» (0:1) в 11-м туре Мир РПЛ.

На 56-й минуте капитан гостей Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину Александра Ерохина. Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра видеоповтора рефери изменил решение и назначил 11-метровый, который реализовал Густаво Мантуан.

Эпизод в штрафной. Это пенальти?

– По моему мнению, это не пенальти. Я увидел, что Саша [Ерохин] стал падать еще до контакта. Мне кажется, ничего не было.

Обидно, что такой пенальти решил исход матча?

– Да, безусловно. Думаю, «Зенит» должен играть увереннее.

На днях «Оренбург» уволил главного тренера. Что изменилось?

– Стали более раскрепощенно играть.

Ожидаемо было увольнение Деограсии?

– Вы подозревали, раз не было результата? Наверное, вы сами ответили на этот вопрос. 15 матчей уже без побед.

Не задумывались вернуться в «Зенит»?

– Еще больше половины сезона аренды осталось, – сказал вратарь «Оренбурга», арендованный у «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoАлександр Ерохин
logoАндрей Малых
Роман Сафьян
logoМатч ТВ
logoБогдан Москвичев
logoДавид Деограсия
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