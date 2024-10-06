Форвард «Атланты» Вольфф о победном голе «Нью-Йорку»: «Знаю, что у Миранчука очень хорошая левая нога, поэтому старался держаться ближе к центру»
Тайлер Вольфф рассказал о своем победном голе в игре с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1).
Нападающий «Атланта Юнайтед» отличился на 97-й минуте матча МЛС после передачи Алексея Миранчука.
«Я старался держаться ближе к центру, потому что знаю: у Алексея очень хорошая левая нога. Конечно, будучи в меньшинстве, соперник часто забрасывал мяч вперед.
Когда я оказался перед воротами, то просто старался сохранять спокойствие при игре один в один», — сказал Вольфф.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Атланты»
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