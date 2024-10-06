Форвард «Атланты» Вольфф о победном голе «Нью-Йорку»: «Знаю, что у Миранчука очень хорошая левая нога, поэтому старался держаться ближе к центру» 

Тайлер Вольфф рассказал о своем победном голе в игре с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1).

Нападающий «Атланта Юнайтед » отличился на 97-й минуте матча МЛС после передачи Алексея Миранчука .

«Я старался держаться ближе к центру, потому что знаю: у Алексея очень хорошая левая нога. Конечно, будучи в меньшинстве, соперник часто забрасывал мяч вперед.

Когда я оказался перед воротами, то просто старался сохранять спокойствие при игре один в один», — сказал Вольфф.