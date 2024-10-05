Алонсо выиграл 67 из 100 матчей во главе «Байера». 2,2 очка за игру в Бундеслиге – клубный рекорд
Сегодняшний матч «Байера» стал юбилейным для Хаби Алонсо.
Леверкузенцы сыграли вничью с «Хольштайн Киль» (2:2) в Бундеслиге.
Испанский тренер провел во главе команды 100 матчей. Из них он выиграл 67 (с учетом серии пенальти в игре за Суперкубок Германии) и потерпел 12 поражений. «Байер» забил 232 гола и пропустил 102.
За это время клуб набрал 146 очков в 66 матчах Бундеслиги – больше всех. 2,2 балла за игру – рекорд команды из Леверкузена.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Бундеслиги
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