Алонсо выиграл 67 из 100 матчей во главе «Байера». 2,2 очка за игру в Бундеслиге – клубный рекорд

Сегодняшний матч «Байера» стал юбилейным для Хаби Алонсо.

Леверкузенцы сыграли вничью с «Хольштайн Киль » (2:2) в Бундеслиге.

Испанский тренер провел во главе команды 100 матчей. Из них он выиграл 67 (с учетом серии пенальти в игре за Суперкубок Германии) и потерпел 12 поражений. «Байер » забил 232 гола и пропустил 102.

За это время клуб набрал 146 очков в 66 матчах Бундеслиги – больше всех. 2,2 балла за игру – рекорд команды из Леверкузена.